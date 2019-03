Liga | doppietta di Messi nel derby | Barcellona a +13 sull' Atletico Madrid

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...