L’Espanyol risponde a Piquè | “ecco qual è il nostro patrimonio”

(Di sabato 30 marzo 2019) L’Espanyol ha deciso dire elegantemente alla provocazione didei giorni scorsi “Il mio patrimonio? In banca ho più soldi di quelli cheha nel suo bilancio annuale. Quindi, più di 57 milioni”. Questa frase di Gerardpronunciata durante un’intervista, ha scatenato la furia dei tifosi dell’Espanyol e dello stesso club di Barcellona che ha deciso dire sui social attraverso un tweet. L’Espanyol ha infatti elencatoe sia il reale patrimonio del club: “I nostri tifosi. La nostra squadra che ogni giorno mette l’anima in campo. I nostri 119 anni di storia. Il minuto 21 (minuto durante ile ad ogni incontro viene ricordato Daniel Jarque, ex capitano delscomparso nel 2009, ndr). Il rispetto per i rivali. Il cuore biancoblù. Questo è ilpatrimonio e il suo valore non si misura in euro”. Questa la ...

