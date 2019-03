Leonardo | il tour americano parte da Miami per ricordare i 500 anni

genteditalia

(Di sabato 30 marzo 2019) Il simbolo della eccellenza italiana nel mondo sarà infatti protagonista di unnegli Stati Uniti . Si tratta di ''s Way', la via diche toccherà dieci città degli States. Una ...

PlayTheCity : Sabato saremo a Milano con la nostra caccia al tesoro su Leonardo (sold out). Il 14 aprile, invece, vi aspettiamo p… - effettomusic : Coma Cose il primo album è “Hype Aura”. ?? #Tracklist e date del #Tour ? ??Diamo il benvenuto in #EffettoMusicSquad… - effettomusic : Coma Cose il primo album è “Hype Aura”. ?? Track-list e date del #Tour ? ??Diamo il benvenuto in #EffettoMusicSquad… -