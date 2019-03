Le proteste per Birgi | Diventerà Bellissima sta con i manifestanti

Astana - proteste contro il cambio di nome della capitale : arrestate 20 persone : Tuttavia gli esperti ritengono che egli continuerà a manovrare la politica da dietro le quinte, grazie ad amministratori a lui fedeli e alla figura della figlia Dariga, che è stata nominata ...

Tav - Toninelli : “Contro di me attacchi personali - ma rifarei tutto”. proteste e ironia tra i banchi Pd : “Nel “contratto di Governo” si legge testualmente che sul Tav Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul dossier in questi mesi”. Così il ministro Danilo Toninelli, nel giorno della discussione sulle mozioni di sfiducia delle opposizioni in Senato, bollando l’impegno ...

Genoa-Juve - proteste furiose dei rossoblu per un rigore non concesso [FOTO] : Si sta giocando il lunch match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Juventus che si stanno affrontando in un match scoppiettante. Partita equilibrata nel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra, episodio chiave al 30′, colpo di testa di Kouame e tocco di mano di Cancelo, l’arbitro fischia calcio di rigore ma dopo annulla la decisione di un consulto al Var. Protesta furiose per ...

Tutto pronto per Xi in Italia : vietate proteste e domande : Le opposizioni lamentano comunque alcune incongruenze nella politica del governo gialloverde. Per il Pd è singolare che il Movimento 5 Stelle così 'euroscettico' sia pronto a stabilire rapporti ...

FT - Italia vuole prestiti dalla banca cinese Aiib. proteste Usa : "Per Pechino Roma manipolabile e vulnerabile" : Nell'ambito dell'accordo con la Cina, l'Italia punta al bersaglio grosso, all'Aiib (Asian Infrastructure Investment Bank), il fondo per lo sviluppo delle infrastrutture in Asia, promosso da Pechino in contrapposizione al Fondo Monetario e alla banca Mondiale. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il possibile coinvolgimento dell'Aiib nel memorandum d'intesa tra i due Paesi che dovrebbe essere siglato in occasione della visita del 22 marzo a ...

In Francia settemila persone partecipano alle proteste dei gilet gialli - : Circa sette mila persone partecipano alla protesta dei gilet gialli in tutta la Francia, riferisce la radio France Info, citando il ministero degli Interni del paese. alle 14.00 ora locale in tutto il ...

proteste per latte - nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese : Proteste per latte, nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese Nonostante l’accordo raggiunto ieri sul prezzo che sarà di 74 centesimi al litro, continuano le mobilitazioni in Sardegna. L’attacco è stato compiuto da due uomini a volto coperto nel territorio di Torralba. È stato dato fuoco al mezzo senza sversare il ...

proteste per latte - nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese : Proteste per latte, nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese È successo a Irgoli: un camion è stato fermato da due uomini a volto coperto, che hanno costretto l’autista a scendere e hanno incendiato il mezzo. Il blitz rischia di far saltare la trattativa, aperta in prefettura a Sassari, con i pastori sardi sul prezzo del ...

Usa - proteste per nero ucciso.80 arresti : 11.40 Sono state arrestate 80 persone a Sacramento, in California, durante una manifestazione di protesta contro la decisione del procuratore distrettuale di non processare i due agenti che, nel marzo 2018, uccisero un afroamericano di 22 anni sospettato di aver rotto i finestrini di un'auto. Tra i fermati ci sono anche tre membri del clero e un giornalista.

HoloLens : proteste dei dipendenti per l’accordo militare : Una protesta lanciata dai dipendenti Microsoft attacca il colosso per la scelta di firmare un accordo per l’utilizzo di HoloLens in campo militare. Protesta e dettagli La protesta riguarda l’accordo siglato, per il valore di 480 milioni di dollari, tra Microsoft e l’esercito americano. l’accordo siglato nel novembre 2018 stabilisce il supporto di visori per la realtà aumentata per “aumentare la letalità e migliorare l’efficienza di azione”. ...

Lazio - 'raggi' di polemica : proteste per la presenza della sindaca all'apertura della sede della Roma : Occhio al malocchio, ma anche al governo. A Formello sono convinti da tempo che dall'alto spingano la Roma in Champions. Adesso approfittano che la Raggi e Conte siano a modo loro usciti allo scoperto.

Durante le proteste dei "gilet gialli" a Parigi arrestate sei persone - : Macron invita "ripensare" la politica agricola comune dell'UE Secondo il canale, a Parigi, Durante le proteste sono state arrestate sei persone, l'azione si svolge in maniera tranquilla. Allo stesso ...