Le nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss | la verità nelle mail | il

Napoli - nozze trash della vedova del boss : indaga la procura. Sotto la lente anche addio al nubilato : Le loro nozze, fastos e ingombranti, avevano mandato in tilt un quartiere. La Procura di Napoli sta indagando sulle nozze tra il noto cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di Gaetano Marino,...

nozze trash a Napoli - Tony Colombo rilancia : 'Tutti sapevano e tra un mese rifaremo tutto' : I festeggiamenti per le Nozze del cantante neomelodico di origini siciliane Tony Colombo con Tina Rispoli, quest'ultima vedova di Gaetano Marino, boss del clan degli scissionisti ucciso in un agguato nel 2012, stanno facendo discutere e non poco i media nazionali. Al centro dell'attenzione non soltanto la sfilata trash in carrozza, ma anche le mancate autorizzazioni per il flash mob (o se si preferisce, il concertino) organizzato lunedì sera ...

La Procura indaga sulle nozze trash tra il cantante neomelodico e la vedova del boss. Tony Colombo : "Tutti sapevano - tra un mese ripeteremo in chiesa" : Hanno fatto notizia le nozze in pompa magna tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, la vedova di Gaetano Marino, boss del clan degli scissionisti ucciso in un agguato il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina nell'ambito della faida di Secondigliano. Ora la Procura di Napoli sta indagando sul matrimonio, intanto il cantante neomelodico dalle pagine de Il Mattino dichiara: "Ma quale matrimonio trash. Tutti lo sapevano e ...

Multa da 30 mila euro per le nozze trash a Napoli fra la vedova del boss e il cantante neomelodico : Multe e sanzioni per le nozze trash a Napoli. Lo precisa una nota del Comune che ricorda come nei giorni scorsi gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della polizia municipale fossero venuti a conoscenza attraverso i media dello svolgimento non autorizzato di un concerto in piazza del Plebiscito nelle ore notturne alla vigilia delle nozze del canta...

nozze trash a Napoli - pm indagano : 4.11 La procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sul matrimonio di Tony Colombo e di Tina Rispoli le cui immagini hanno fatto il giro di Italia per le carrozze, i giocolieri e un concerto a piazza del Plebiscito. I carabinieri sono andati al Comune di Napoli e interrogato una staffista del sindaco.Si cercano autorizzazioni,licenze,pagamenti di tutto quanto è stato messo in atto dagli organizzatori del matrimonio del cantante ...

