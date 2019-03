Le leggende metropolitane sui tatuaggi

Fake news dilaganti - è allarme : “Non solo leggende metropolitane - possono nuocere gravemente alla salute” : Il problema delle Fake news , vecchio come il mondo della comunicazione, ai tempi dei social media ha assunto una diffusione e delle peculiarità inedite anche nel campo della salute. Per questo medici ed esperti di comunicazione devono attrezzarsi per far fronte a questo fenomeno dilagate, che può provare gravi danni. L’argomento è stato affrontato anche nell’ambito di una tavola rotonda organizzata durante il congresso annuale della Società ...

Le leggende metropolitane legate al cancro : La giornata mondiale contro il cancro è stata istituita nel 2000 a Parigi nel corso del World Summit Against Cancer for the New Millennium. Da allora la giornata è uno degli strumenti per promuovere l’azione internazionale contro la malattia (in Italia anche l’Airc partecipa alla campagna). Secondo il sito ufficiale, il cancro uccide 9,6 milioni di persone ogni anno, più di malattie come Aids/hiv, malaria e tubercolosi messe insieme, ...