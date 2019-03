Le armi facili durano poco Muro M5s | la Lega ci ripensa

Di Maio : 'Il M5s non voterà mai una proposta di legge per armi facili' - : La replica di Salvini: "Non voglio in giro nemmeno mezza pistola in più, quindi invito l'amico Di Maio a occuparsi di ciò che il Parlamento farà, non di quello di non è all'ordine del giorno". Per il ...

Pdl leghista per le 'armi facili'M5S : "Noi non lo voteremo mai" : "Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Legittima difesa e armi facili : per la Lega la sicurezza è un affare privato : (Foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Spiace per chi creda davvero che la legge sulla Legittima difesa sia stata approvata per garantirci più sicurezza. Se per l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio si può forse essere d’accordo – a patto che le si faccia scontare in carceri adeguate come quello di Bollate, dove ieri ha cenato il viceministro Matteo Salvini – su tutto il resto si tratta di una resa dello Stato alla difesa ...

Di Maio : armi facili? M5S dirà sempre no : 10.26 "Io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il Movimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani". Così su Fb il vicepremier Di Maio risponde alla proposta leghista. "Abbiamo fin troppi problemi da risolvere in questo Paese, non aggiungiamone altri". Ancora,"pensiamo alle imprese e a creare nuovi posti di lavoro, piuttosto. L'Italia ha bisogno di questo, più opportunità per i ...

Salvini vuole facilitare la vendita di armi “per difesa personale” : “Procurarsi un'arma da fuoco, nel nostro Paese, non è un'operazione molto semplice, almeno per chi vuole farlo nel rispetto delle norme vigenti”. Dopo la legittima difesa – approvata oggi al Senato – la Lega lancia una nuova proposta presentata con questa premessa. Circa 70 deputati hanno firmato una proposta di legge (la prima firma è della deputata Vanessa Cattoi) per “rendere più agevole l'iter per acquistare un'arma destinata alla difesa ...