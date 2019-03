Le accuse di Matteo Salvini non fermano Fabio Fazio | dopo Macron | arriva Juncker

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019)Emmanuelospita su Rai1 Jean-Claude. Nella puntata di Che Tempo che fa in onda domenica 31 marzo su Rai1, il conduttore intervisterà il presidente della Commissione Europea. Un altro campione dell'europeismo per, accusato pubblicamente nei giorni scorsi dadi fare campagna elettorale.Domenica a ⁦@chetempochefa⁩: intervista con il Presidente della Commissione Europea ⁦⁦@EU⁩ pic.twitter.com/ynpwCB5RAA(@fab) 29 marzo 2019Nel corso del Maurizio Costanzo Show il ministro dell'Interno e leader leghista aveva detto: "Io non ho nulla contro. Guadagna quattro milioni di euro all'anno per fare campagna elettorale. Non è un mio problema". E poi ha aggiunto: "Non lo invidio, gli auguro Buona fortuna". Il riferimento, oltre alle interviste come quella di, era anche alla ...

