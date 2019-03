Law & Order | SVU rinnovata | è la serie più longeva della tv americana

dituttounpop

(Di sabato 30 marzo 2019) Law: SVU, NBC rinnova lache diventa la piùstoriatv. Philip Winchester non tornerà nella ventunesima stagione. Ieri NBC ha fatto la storiatelevisioneannunciando il rinnovo di Law: SVU (Unità Speciali) per una ventunesima stagione. Grazie al rinnovo infatti laè diventata quella piùstoriatv. Superando la “mamma” Lawche nel 2010 si è chiusa con la ventesima stagione, e Gunsmoke andata in onda tra il 1955 e il 1975.La notizia principale è che la ventunesima stagione non è detto che sia l’ultima, visto che non è prevista come capitolo finale. Il rinnovo segna un record anche per la protagonista Mariska Hargitay che nellainterpreta il tenente Benson, che oggi è il personaggio più longevostoriatv. Infatti, se nella...

