“L’autismo va in città” | a Pescara la manifestazione itinerante per l’integrazione

(Di sabato 30 marzo 2019) Una città aperta e da vivere da dentro nel tessuto sociale nonostante le difficoltà di una patologia non sempre compresa: l’autismo,lo sarà domenica 31 marzo a partire dalle ore 16 con “L’autismo va in città”.Il corteo attraverserà piazza Sacro Cuore corso Umberto e piazza della Rinascita corteo con biciclette, musica, artisti di strada e dibattiti, il tutto organizzato da Autismo Abruzzo Onlus supportata da testimonial che racconteranno come autismo e neurodiversità sono entrati nella loro vita professionale e quotidiana. Sempre all’interno del corteo alle 16.30 un concertodei Mo’ Better Band, alle 17 una performance di tessuti aerei con Benedetta Cuzzi ideatrice di Cirque Brutal.“La città intera ha bisogno di comprendere e superare le difficoltà imposte non dall’essere autistici ma dalla chiusura e dalla complessità ...