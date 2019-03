Latitante dopo permesso premio | arrestato

Omicidio Scopelliti - svolta dopo 27 anni : 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria. C’è anche boss Latitante Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra gli indagati anche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’ Omicidio di Antonino Scopelliti , magistrato della Cassazione ucciso a 56 anni in Calabria, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giov anni mentre faceva rientro a Campo ...

Catturato il superLatitante di camorra Marco Di Lauro | Il boss di Scampia era il secondo più ricercato in Italia dopo Messina Denaro : Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro grazie a un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. L'uomo, latitante da 14 anni, è stato Catturato in via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano. Era il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro.