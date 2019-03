Latitante da 10 anni | trafficante di droga catturato in Spagna dai finanzieri di Genova

Latitante da cinque anni arrestato in Marocco. Ora sarà estradato in Italia : arrestato ad Ourika, vicino Marrakech (Marocco), Antonio Prinno ritenuto esponente del clan camorristico Misso-Mazzarella Latitante dal 2014. Il 43enne è stato bloccato durante un’operazione dei Carabinieri del reparto operativo di Napoli in collaborazione con la polizia del Marocco e con il supporto del servizio di Cooperazione Internazionale e dell’Esperto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. L’uomo è ...

Camorra - preso Antonio Prinno. Latitante da 5 anni - scovato in Marocco : Dopo 5 anni è finita la latitanza di Antonio Prinno, classe 1975, in fuga dal 2014 e ritenuto dagli investigatori elemento di spicco del clan camorristico Misso-Mazzarella, attivo nel centro storico ...

Omicidio Scopelliti - svolta dopo 27 anni : 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria. C’è anche boss Latitante Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra gli indagati anche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’Omicidio di Antonino Scopelliti, magistrato della Cassazione ucciso a 56 anni in Calabria, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni mentre faceva rientro a Campo ...

Arrestato Marco Di Lauro - boss della camorra Latitante da 15 anni : googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'div-gpt-ad-1518195524847-0',; },; Marco Di Lauro , uno dei boss della camorra più ricercati nel mondo, è stato Arrestato da Polizia e Carabinieri vicino Scampia . L'uomo, quarto figlio di Paolo Di Lauro , è stato trovato dopo un femminicidio a Napoli , avvenuto oggi per mano di un affiliato del ...

Marco Di Lauro - arrestato il superboss Latitante da 14 anni : La latitanza del superboss . Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, in fuga da 14 anni, è finita: il 39enne è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano. Al momento dell'arresto ...

Catturato Di Lauro - boss di Scampia Latitante da 14 anni : In un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri è stato Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro. 38 anni, quarto figlio del boss Paolo Di Lauro, detto "Ciruzzo 'o milionario",, era ...

Chi è Marco Di Lauro - il boss della camorra Latitante da 14 anni - : Quarto figlio di Paolo Di Lauro, protagonista della faida di Scampia, è stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione camorristica e droga. Il 2 maggio 2012 è stato condannato all'...

Chi è Marco Di Lauro - il boss della camorra Latitante da 14 anni : Chi è Marco Di Lauro, il boss della camorra latitante da 14 anni Quarto figlio di Paolo Di Lauro, protagonista della faida di Scampia, è stato condannato a 10 anni di reclusione per associazione camorristica e droga. Il 2 maggio 2012 è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore 29enne Attilio ...

Camorra - arrestato Marco Di Lauro : figlio del boss ‘Ciruzzo ò milionario’ - era Latitante dal 2004 - deve scontare 10 anni : Era sparito dal 2004, anni in cui la faida di Scampia insanguinava le strade di Napoli: la latitanza di Marco Di Lauro è finita oggi, dopo 15 anni, grazie a un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Classe 1980, l’ex latitante figurava sui libri paga del clan come F4, che sta per “quarto figlio” del capofamiglia Paolo Di Lauro, soprannominato “Ciruzzo ò milionario“, fondatore della famiglia camorristica ...

Catturato Francesco Strangio : era Latitante - deve scontare 14 anni per narcotraffico : Il pluripregiudicato, ritenuto dagli inquirenti contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, deve scontare 14 anni per...

Arrestato nel cosentino il Latitante della ndrangheta Francesco Strangio - deve scontare 14 anni : I carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno Arrestato il latitante Francesco Strangio, definito dagli stessi militari un soggetto "pericoloso". Strangio, in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose, piccolo centro del cosentino. Si nascondeva in un appartamento all'ultimo piano di un condominio nel centro abitato. Faceva parte dell'elenco 'latitanti pericolosi'. Strangio è stato ammanettato a Montalto Uffugo (Cosenza) dai ...