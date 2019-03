La verità di Marotta | Non c' era sostenibilità per l' affare Ronaldo

ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2019) Sono passati sei mesi esatti. Allo Juventus Stadium, in diretta tv, Beppevuotava il sacco, annunciando che la sua carriera era arrivata a un bivio dopo otto anni in bianconero. Con il passaggio all'Inter nemmeno un mese dopo, la gestione delle turbolenze nello spogliatoio, il mercato invernale e la questione Icardi, la madre di tutti gli intrighi. Ora un altro bivio, chiamato San Siro, dove restare o andarsene per sempre. Location azzeccata, per l'evento del Foglio, in cui decidere da che parte stare su un tema che divide in tanti: "Tutti parlano di struttura, ma io vado controcorrente" ha dichiarato"e scelgo uno stadio capace di creare intrattenimento, utili e senso di appartenenza. Questa necessità deve essere al primo posto, è significativo il fatto che in Champions, Inter-Barcellona abbia generato lo stesso incasso di Juventus-Manchester United, che aveva la metà ...

zazoomnews : Inter Marotta allo scoperto: “Nedved e CR7? Questa la verità” - #Inter #Marotta #scoperto: #“Nedved - AndreaNk1995 : @kobain2018 @inter716 Do x scontato che non sapremo MAI l'intera verità. Marotta non poteva dire altro dato che con… - MarcosPalermo : @silviaindump @mar_aie Ma non è così, ha litigato con marotta e dovrebbe andare all’Inter? Boh logica incomprensibi… -