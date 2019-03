La Valsessera continua a bruciare | ma cosa rischia chi provoca un incendio? FOTOGALLERY e

newsbiella

(Di sabato 30 marzo 2019) Ciò che sta accadendo nelle ultime settimane ai nostri boschi non può che suscitare tristezza e rabbia. La prima nei confronti di una natura che non fa altro che essere vittima indifesa della mano ...

newsbiella : - Danyx : La valsessera continua a bruciare ?? ma per il #tg5 è un problema dell'alessandrino. Ma controllare le fonti non si… - ossolanews : Incendio in Valsessera, fuoco sotto controllo. In Valsesia la montagna continua a bruciare. Cronaca Nord Ovest -