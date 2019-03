La Smart emigra in Cina e cambia il proprio volto La Geely ne acquisisce il 50%

laragnatelanews

(Di sabato 30 marzo 2019)Lacosì come la conosciamo oggi, cambierà. Nell’arco di pochi anni è destinata a trasformare la sua indole. L’auto sbarazzina, che si parcheggia ovunque, che ha buone prestazioni e ottime rifiniture, nell’economia della Mercedes non è però mai stato un affare. A dirla tutta Mercedes connon ci ha mai guadagnato, anzi, ci ha rimesso. L’intuizione del signor Swatch, sarebbe dovuta approdare nel mondo Fiat, con il marchio Autobianchi, ma così non fu. Per la Mercedes produrre un’auto del genere fu un punto di rottura. Nacque così la(Swatch-Mercedes ART).Nello stesso periodo nacque la prima classe A a trazione anteriore. Nulla fu più come prima. Però a tali e tanti costi di investimento, non sono corrisposte altrettante entrate. Dapprima un accordo con Mitsubishi, poi l’ultimo, con Renault per condividere le economie di scala, ...

