La sinistra è mamma | ti nutre ma genera eterni perdenti

(Di sabato 30 marzo 2019) Gli ultimi dei da abbattere sono il neoliberismo e il sinistrismo. Del liberismo è rimasto solo il neo, in zone oscure. Del resto cosa ci si poteva aspettare da un’ideologia che alla fonte di tanti teoremi mette una mano invisibile che aggiusta tutto? Si è rivelata una fede come le altre. Messa in crisi dalla statistica, dalla storia, dal mercato stesso. Tramonta come l’Occidente. Non poteva fare altro, con un nome così. Il neocapitalismo che ci sta affamando con le sue manacce finanziarie è il babbo. È una carogna, si vede, è lì. Facile da contestare anche se non da abbattere.Molto più difficile invece far fuori la, la. Laè dolce, fa sognare, ti ha nutrito. Ogni volta la facciamo risorgere come una condizione dello spirito quasi eterna. Quindi inservibile, perché è tutto e niente. È progresso e conservazione, libertà e uguaglianza, culla e infanticidio, ...

