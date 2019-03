La rivoluzione copernicana di Ancelotti allenatore che rifugge gli alibi

ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2019) «Non siamo in emergenza» Lorenzo Insigne ha solo una contrattura ma comunque contro la Roma non ci sarà. E probabilmente nemmeno contro l’Empoli.Piotr Zielinski è squalificato. Amadou Diawara è infortunato e lo sarà almeno per una ventina di giorni. Si teme anche di più.Albiol è ancora in via di guarigione. Fabian Ruiz è reduce da un’influenza piuttosto acuta che ha reso necessario il recupero in ospedale.Senza dimenticare i tanti impegni dei calciatori con le Nazionali in giro per il mondo. Koulibaly è tornato soltanto ieri, ad esempio.«Non siamo in emergenza».Eppure Carlonon ha fatto una piega. Nel corso della conferenza stampa non ha mai accennato alle Nazionali e non ha mai pronunciato una frase che sia pur lontanamente potesse far pensare a qualche tipo diAnzi. Ci ha tenuto a precisare che il Napoli non è in emergenza. Senza Insigne, ...

