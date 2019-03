La rivincita della Piramide | da sfregio a simbolo di Parigi

Salto con gli sci – rivincita Lundby : la norvegese mette il sigillo della fuoriclasse a Chaikovsky : Lundby mette il sigillo sulla stagione dall’HS140 di Chaikovsky. Malsiner 18esima in gara e nella classifica finale, Runggaldier 15ª Maren Lundby mette il sigillo della fuoriclasse sulla Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci. La norvegese, che nelle ultime tre gare aveva ceduto i momenti di gloria a Juliane Seyfarth, si prende la Rivincita nella gara conclusiva della stagione arrivando al punteggio complessivo di 270.9 ...

Mara Venier : ‘Domenica In è la rivincita della mia vita’ : “Questa Domenica In è la rivincita della mia vita: fanno presto a umiliarci, a metterci all’angolo. Per questo il mio successo lo dedico alle donne”. Il ritorno di Mara Venier a Domenica In ha, dati alla mano, il sapore del successo. Una vittoria doppia visto che anni fa fu allontanata da Viale Mazzini: “Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane: sei da ...

Dal Tour 2018 al Giro 2019 - Vincenzo Nibali alla ricerca della sua rivincita : “vi svelo i miei obiettivi di stagione” : Vincenzo Nibali e le sue sensazioni in vista degli appuntamenti di stagione che lo attendono lungo tutto il 2019: il ciclista messinese si confessa in un’intervista Vincenzo Nibali è attualmente impegnato all’UAE Tour, suo primo appuntamento di stagione. Il corridore della Bahrein Merida, dopo un 2018 contraddistinto da un importante infortunio al Tour de France ed a seguito del ritiro in Argentina con il suo team, ha palesato ...

Il cappello di Bastianich - o sulla rivincita della realtà : Sanremo è tante cose assieme – musica, show, pettegolezzo, intrattenimento leggero e non di rado noia – ma soprattutto il sintomo di qualcosa che sentiamo premere da sotto.Nella sua sessantanovesima edizione un barlume di senso, se non ancora il bandolo della matassa, a me è parso di coglierlo proprio all'inizio dell'ultima serata, quando Claudio Bisio ha presentato la giuria di qualità.Tra gli altri vi era il ...

Repubblica Firenze : «Quel post della Fiorentina sul 3-0 ha alimentato la voglia di rivincita del Napoli» : «Ancelotti avversario tosto e intelligente» In casa Fiorentina, o comunque nell’ambiente Fiorentina, il dibattito è sull’esame di maturità e sulla squadra di pioli alla prove delle grandi. Così scrive oggi Repubblica Firenze. Col giornalista Benedetto Ferrara che ricorda: Una sconfitta in casa con la Juve, una con l’Inter a San Siro, una al San Paolo col Napoli. Poi tre punti in casa di un Milan che vagava nel buio. La Fiorentina ...

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Cremona-Bologna il big match - Venezia-Trento è rivincita della finale scudetto 2016 : Il campionato di Serie A 2018-2019 sta per giungere a un momento di pausa per via della disputa della Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio e poi del doppio impegno della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 22 e 25 febbraio. Per questo la diciannovesima giornata avrà quasi il sapore di un momento in cui chiedersi a che punto siamo, cos’altro può succedere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri che questo turno ...

Brexit - rivincita della May : sì alla modifica dell'accordo con la Ue - no al rinvio dell'uscita : La Brexit torna alla Camera dei Comuni e Theresa May si prende la rivincita, anche se la vera partita si giocherà ora a Bruxelles e sembra difficile che la premier possa ottenere concessioni. In ...