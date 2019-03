scuolainforma

(Di sabato 30 marzo 2019) Ladel Consiglio di Stato ha confermato il suo orientamento ed ha ispirato le scelte del governo per il reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Si va dunque in direzione del prossimo concorso ordinario per infanzia e primaria che sarà bandito nel mese di maggio. Per comprendere come si tratti di una scelta che non risolve leall’interno di questa categoria basta vedere il planning dei concorsi.I salvaguardati Per quanto possa apparire improprio questo termine, dal momento che i soggetti coinvolti sono quelli che avevano superato l’anno di prova in regime di clausola risolutiva espressa, il concorso riservato attualmente in svolgimento prevede l’esonero da una ripetizione che è esclusa dal carattere di unicità conferito dal testo unico del 99. Dopo lo svolgimento del colloquio ci sarà la conferma in ruolo. ...

scuolainforma : La plenaria aumenta le discriminazioni tra i diplomati magistrali -