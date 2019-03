La Nasa cerca volontari per stare a letto 2 mesi e paga molto bene

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Siete pigri ma avete sempre sognato di fare l'astronauta? Laha il lavoro per voi. L'agenzia spaziale americana, insieme a quella europea e quella tedesca,24disposti a partecipare ad uno studio sulle reazioni del corpo in assenza di gravità. Certo, non si tratta di andare nello spazio, ma di rimanere sessanta giorni senza alzarsi mai dalda settembre a dicembre 2019 in Germania. L'unica condizione è che i 12 uomini e le 12 donne, tra i 24 e i 55 anni, sappiano parlare tedesco.Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italianoLo studio sarà curato nei laboratori Envihab dell'Agenzia Spaziale Tedesca a Colonia, e ivivranno 60 giorni stesi in un, dove mangeranno, faranno esercizi, si vestiranno e si laveranno distesi nei loro posti singoli. I letti inclinati ...

