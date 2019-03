La May battuta di nuovo - su Londra l'incubo di una Brexit 'al buio' : Non è bastato, infine, l'escamotage di sottoporre al voto solo parte del pacchetto, il cosiddetto accordo di uscita, senza la dichiarazione politica sulle relazioni future tra Londra e i Ventisette . ...

May ancora battuta. Su Londra l’incubo di una Brexit al buio : Doveva essere l’«Indipendence Day», il giorno della liberazione dall’Unione europea; è stato il giorno del fallimento, ennesimo e forse definitivo, della strategia di Theresa May per la Brexit. Il Parlamento ha bocciato per la terza volta l’accordo di uscita negoziato dalla premier britannica con Bruxelles. Una decisione che getta il Regno Unito in...

Brexit - May battuta : Parlamento inglese prende il controllo dell’accordo con l’Ue. Si dimettono 3 sottosegretari : Altro smacco per Theresa May. In nottata la Camera dei Comuni ha approvato l’emendamento che di fatto concede al Parlamento il controllo dell’accordo sulla Brexit, infliggendo un altro affronto al governo del premier britannico. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato ...