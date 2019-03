La lettera della giovane che ha denunciato lo stupro nella Circumvesuviana

La lettera straziante della 24enne violentata in Circumvesuviana : Risponde con una lettera scritta di suo pugno, la 24enne violentata nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, Napoli, , a chi dubita della sua versione dei fatti alla luce della ...

"Il mio corpo diventato uno scarto in quei pochi attimi avvolti dalla nebbia". La lettera della giovane violentata nella stazione della Circumvesuviana : "Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero. Erano attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventato scarto e oggetto, ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco". Così, nello studio del suo legale ...

#SerialBox - la nuova frontiera della letteratura : Nell’era delle serie tv, di Netflix e dello streaming, la letteratura sembra adattarsi a questi nuovi mezzi di comunicazione per poter attirare sempre più lettori. Anche se l’utilizzo di Internet come mezzo prediletto da sempre più autori per pubblicare i propri articoli rappresenta una novità, la pubblicazione a puntate dei romanzi, che sembra riflettere il modello “Netflix” non lo è. I romanzi seriali affondano le loro origini nel XVII ...

FIPILI Horror Festival : festival della paura tra cinema e letteratura : Fin dalla sua prima edizione il festival ha registrato una calorosa partecipazione da parte del pubblico, che ha assistito con interesse ai vari spettacoli e agli incontri con ospiti di rilievo sia ...

DAL 16 AL 18 APRILE A ROMA - SI ACCENDE IL FESTIVAL DELLA CULTURA CATALANA : letteraTURA - CINEMA E MUSICA : “Vogliamo far conoscere la nostra CULTURA all’Italia”, è con questo intento che Luca Bellizzi, capo DELLA delegazione italiana del governo DELLA Catalogna, ha deciso di far nascere il FESTIVAL DELLA CULTURA CATALANA che si svolgerà a ROMA dal 16 al 18 APRILE. Proprio in occasione DELLA Festa di Sant Jordi, patrono DELLA Catalogna che sconfisse il drago e poi colse una rosa dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro da donare alla ...

Phi - il mistero della lettera che si trova dappertutto : Una persona gentile mi ha chiesto di parlare di ? (o phi, da leggere “fi”), il numero aureo o sezione aurea. Accetto, anche se in proposito si trovano siti, video e libri ben fatti ed esaurienti. Phi è il numero (1+v5)/2. E’ irrazionale e algebrico (ho spiegato qui questi termini). La sua fama è dovuta a una proporzione, chiamata divina da Luca Pacioli, ritenuta gradevole alla vista: il rapporto fra due segmenti “a” ...

Il Respiro della Natura (The Breath of Nature) - l’ultima fatica letteraria di Luca Bracali : Il Respiro della Natura (The Breath of Nature) è l’ultimo lavoro del pluripremiato fotografo e documentarista Luca Bracali. L’opera è divisa in due volumi cartonati (Vol. 1 Un viaggio dall’Alaska allo Zambia; Vol. 2 Romiti Vivai: La tradizione secolare del vivaio toscano nel mondo) raccolti in un cofanetto di pregio, e presentati nelle lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Una selezione di più di 250 fotografie che permettono di ...

lettera aperta al Presidente della Repubblica. Appello al Presidente Mattarella affinché richiami tutti al rispetto del Tricolore nazionale - ... : La più bella del mondo. Sarebbe dunque necessario un Suo intervento sul punto che chiarisca l'importanza della bandiera nazionale , la cui esposizione in posizione privilegiata rispetto a qualsiasi ...

Istituire Giornata della Latinità. lettera : ..., la dimensione giuridica, può esistere il Diritto Internazionale senza lo ius gentium o le Istituzioni di Diritto Romano?,, lo studio diffuso in tutto il mondo dei fenomeni correlati alla Latinità, ...

lettera aperta delle coordinatrici nazionali docenti della rete Gne alla media : Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano, coordinatrici nazionali della rete docenti Giornalisti Nell’Erba e delegate Formazione & Educazione, scrivono una Lettera aperta ai media italiani a proposito di video e articoli apparsi a seguito del ClimateStrike del 15 marzo. Ecco il testo. ‘In qualità di insegnanti ringraziamo sentitamente il Messaggero e gli altri media che hanno ripreso il suo video, per aver messo in evidenza i nostri ...

Festa della letteratura e della Poesia : ospite d'onore Asli Erdogan : L'edizione 2019 si preannuncia ricca d'iniziative, con undici giorni di incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, workshop, mostre e flash mob poetici. Sarà un nuovo modo per scoprire ...

Italiani al tempo della Brexit - la mini-moda letteraria del momento : Strano che proprio nel momento in cui pare che il mondo se ne vada via da Londra, la città ridiventi per gli Italiani il centro di gravità della narrazione, confermando la cifra bizzarra della Big Ben society, ma anche la nostra propensione a fare dell’anomalia uno status e del conflitto commedia. P

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...

'Le scritture delle donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...