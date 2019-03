La Lega taglia i fondi al Premio Terzani | Kermesse di sinistra Lo scrittore? Ormai

Legittima difesa - in Senato chi sparò. Salvini : «Non è una battaglia della Lega» : Oggi nella tribuna dell'aula del Senato ci saranno - alcuni dei quali su invito del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, Lega, - i protagonisti di recenti casi di cronaca che ...

Tabellone Playoff Scudetto SuperLega volley : calendario - programma - date - orari. Battaglia totale per il tricolore! : Si è delineato il Tabellone dei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le migliori otto squadre al termine della regular season si affronteranno per contendersi il tricolore, si preannuncia un mese e mezzo di grandissimo spettacolo con i fenomeni del torneo pronti a darsi Battaglia per alzare al cielo il trofeo. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite, semifinali e finale ...

Montante - la relazione dell'Antimafia Sicilia : 'Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti' : L'ex assessore all'Energia Nicolò Marino , che di professione fa il magistrato, va oltre: 'Lumia dava la veste politica e di copertura anche ragionevole o razionale a delle azioni che erano in palese ...

Montante - la relazione dell’Antimafia Sicilia : “Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti” : Una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usata come arma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “scimitarra” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. È così che la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana definisce il ...

Cesare Battisti davanti ai giudici. Comincia la battaglia Legale dell'ex terrorista : «L'ergastolo non è applicabile» : Cesare Battisti ha raccontato che era in Bolivia per «un progetto di scrittura di un libro», quando è stato intercettato dall'Interpol ed è stato riportato in Italia: deve scontare una sentenza di ...

'Estradate Casimirri' - la Lega vince la battaglia all'Eurocamera : STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato l'emendamento della Lega sul Nicaragua per l'estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri. L'emendamento è passato con 219 sì, 108 contrari e 33 ...

Corruzione : Legale Montante - 'comincia ora la sua vera battaglia giudiziaria' : Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "Antonello Montante è stato liberato dopo 10 mesi di ingiusta e inumana detenzione! Comincia ora la vera battaglia giudiziaria dell'ex presidente di Confindustria Sicilia e dell'ex vicepresidente di Confindustria nazionale contro la mafia che lo ha calunniosament

Il Tav - la battaglia persa in partenza che rischia di rompere l'alleanza tra Lega e 5 Stelle : ... colui che finora ha preso in mano le redini del Governo, interpretando il ruolo di premier e quello di altri ministri: economia, esteri, sviluppo, lavoro, salute... Un ruolo, quello di Salvini, ...

Geronimo Stilton - battaglia Legale tra la disegnatrice e l’editore : in ballo 100 milioni : I principali quotidiani di Topazia, la città immaginaria dove sono ambientate le avventure a fumetti del topo giornalista Geronimo Stilton, avranno un bel da fare in questi giorni. È di martedì, infatti, la notizia della battaglia legale tra Elisabetta Dami, la disegnatrice che ha dato alla luce il protagonista della fortunata serie, e Pietro Marietti, l’editore che lo ha reso famoso nel mondo. Come riporta il Corriere della Sera, il ...

Johnny Depp battaglia Legale con la ex moglie : chiede maxirisarcimento di 50 milioni : A quasi tre anni dalla fine del suo matrimonio con la protagonista di 'Acquaman', Amber Heard , il famoso attore Johnny Depp chiede i danni alla sua ex moglie. Il divo della pellicola 'Pirati dei ...

EuroLega - Milano espugna Mosca : Khimki al tappeto al termine di una vera e propria battaglia : Eurolega, gara molto appassionante ed equilibrata quella odierna tra Olimpia Milano e Khimki Mosca L’Olimpia Milano ha vinto una gara combattutissima in quel di Mosca, sul parquet del Khimki. Per la squadra di coach Pianigiani si tratta di un passo avanti davvero importante in classifica in vista del prossimo turno di Eurolega. Come detto, Milano è riuscita ad avere la meglio 88-90 di Shved e soci al termine di un incontro che è ...

Caso Emiliano Sala - il Nantes denuncia il Cardiff - la battaglia Legale è iniziata : La morte del povero Emiliano Sala ha causato una rottura totale tra Nantes e Cardiff in relazione al pagamento del suo cartellino Nuovo capitolo dell’affare legato all’acquisto da parte del Cardiff City di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. Il Nantes si è rivolto alla Fifa per avere dal club gallese la prima trance, 6 milioni, dei soldi per il trasferimento ...

Bonafoni : palestra Legalità Ostia altro tassello in battaglia a mafia : Roma – “Un altro punto messo a segno nella nostra battaglia contro la mafia per restituire i beni confiscati alla cittadinanza. Oggi abbiamo inaugurato la palestra della legalita’ a Ostia: 1200 mq tutti attrezzati che saranno gestiti da un’associazione giovanile, la “Talento & Tenacia” nata come progetto di inclusione per i ragazzi e le ragazze in difficolta’”. “Ci sono una serie di ...