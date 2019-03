La Lega oltre il 20% in tutto il Sud Il M5S davanti al Pd Fi sotto il 10%

Sondaggi Bidimedia : governo M5S-Lega oltre il 54% dei consensi - in flessione +Europa e FdI : Approfondendo l'ultimo Sondaggio politico realizzato dall'istituto di ricerca Bidimedia, pubblicato in data 24 marzo scorso, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Anzitutto, precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata condotta mediante metodo specificamente Cawi su un campione probabilistico e rappresentativo di 1245 soggetti, tutti maggiorenni, con un margine di errore statistico che ammonterebbe a +/- 2,8%. ...

Xi Jinping in Italia con una deLegazione di oltre 500 persone - Sky TG24 - : Il presidente cinese visiterà il Vecchio Continente tra il 21 e il 26 marzo. La prima tappa sarà l'Italia, dove verrà formalizzato il bilaterale con Conte per la Via della Seta. Nel gruppo proveniente ...

Sondaggi politici : Movimento 5 Stelle in ripresa - Lega ancora oltre il 30% : Gli ultimi Sondaggi elettorali segnalano la crescita del Movimento 5 Stelle, che rosicchia oltre mezzo punto percentuale alla Lega di Matteo Salvini, che comunque resta oltre il 30% dei consensi. Vicinissimo alla soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia scende sotto la soglia del 10%.Continua a leggere

Sondaggi Swg : l’asse Legastellato è oltre il 55% dei consensi - in lieve crescita Pd e FI : Esaminando l’ultima rilevazione Sondaggistica messa a punto dall’istituto di ricerca Swg, datata 11 marzo, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione in vista delle prossime elezioni europee. In premessa, specifichiamo che il seguente Sondaggio è stato diffuso da Enrico Mentana nel Tg La7 ed è stato condotto su un campione stratificato e probabilistico di 1500 unità (soggetti dai 18 anni in su) disposte su tutto il territorio ...

Vittorio Feltri : 'Se alle Europee la Lega va oltre il 30 e il M5S sotto il 20 si ribalta il governo' : 'Questa lite sulla Tav non porterà sicuramente alla crisi di governo'. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , parla di una eventuale rottura nella maggioranza di governo. ...

Bayer nei guai : utili in forte calo e oltre 11mila cause Legali contro il glifosato - : "Noi abbiamo la scienza dalla nostra parte e continueremo a difendere con vigore questo erbicida innocuo e significativo per lo sviluppo di un'agricoltura moderna e sostenibile," prosegue Baumann ...

Sondaggi elettorali - la Lega rimane il primo partito : oltre 10 punti di vantaggio sul M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali non mostrano cambiamenti sensibili nelle volontà dell'elettorato. La Lega rimane saldamente il primo partito, con più di dieci punti di vantaggio rispetto ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle, comunque in leggera rimonta. Non riescono a riguadagnare terreno Pd e Fi.Continua a leggere

Abruzzo stravince il Centrodestra con il 48 - 03% : Marsilio nuovo governatore. Lega primo partito. Centrosinistra oltre il 30%. Crollo M5s : 'Daremo alla regione il futuro che merita', afferma il neo presidente, esponente di Fratelli d'Italia. 'Grazie Abruzzo! Grazie Italia, più forti di attacchi, bugie e polemiche', il commento del leader ...

Scoperto un traffico ilLegale di cani dalla Slovacchia : sequestrati oltre 100 cuccioli : L'organizzazione è accusata di aver messo in atto un traffico di migliaia di cani che ha fruttato al sodalizio guadagni per...