La Lega lancia le Gif animate con le citazioni di Matteo Salvini

Legittima difesa - la Lega rilancia : niente porto d?armi - alzando i limiti di potenza per le pistole : La legge sulla Legittima difesa è un primo passo, ma ora bisogna avere gli strumenti di autodifesa adatti. Questa la premessa che ha portato una settantina di deputati della Lega a firmare una...

Kean - il padre del calciatore della Juve : “Aiutiamoli a casa loro”. E la Lega lo invita a tesserarsi e a lanciare la campagna elettorale : “I migranti? Vanno aiutati a casa loro”. Non ha nascosto le sue idee Bjourou Jean Kean, padre dell’attaccante della Juventus e della nazionale Moise, sostenendo la linea della Lega. Durante un intervento a Un giorno da pecora, su Radiouno, il papà del calciatore ha detto:”Sono leghista, a me piace la politica di Salvini“. Le sue parole hanno attirato l’attenzione del ministro dell’Interno che ha ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 23 marzo : Sagittario simpatico - Bilancia eLegante : Le previsioni astrali di sabato regalano delle dritte utili per raggiungere l’amore: ogni simbolo diventa protagonista dello Zodiaco, acquistando un posto d'onore nelL'oroscopo dell'amore single. Le previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'astro lunare emana i suoi influssi non molto favorevoli, come a sfidarvi a contenere un'eccessiva emotività. Sentirete una certa difficoltà a intraprendere nuove storie amorose, forse per via del ...

Flat tax - è scontro nel governo. La Lega rilancia : "È nel contratto". Di Maio : "No polemiche" : Ad aggiungere incertezza al quadro arriva anche la precisazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria , secondo cui non c'è 'nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ...

La Lega rilancia la carta della flat tax : aliquota unica al 15% sul reddito familiare : Le elezioni europee non si vinceranno solo sui temi dell’immigrazione, del sovranismo, dell’identità nazionale, dei nuovi equilibri politici a Bruxelles. Gli slogan sulla nuova Europa con meno finanza e burocrazia, più lavoro e sicurezza potrebbero non bastare a Matteo Salvini per confermare quel 33-35% previsto dai sondaggi di cui lui diffida...

Zingaretti lancia nuovo Pd - argine Lega e destre europee : Un partito nuovo, con nuova struttura e nuovo statuto, per arginare la 'salvinizzazione' del Paese. Nicola Zingaretti riceve l'imprimatur dell'Assemblea sulla sua elezione a segretario e quello che lancia dal palco dell'Ergife e' un appello all'unita', quasi un grido d'aiuto al popolo dem e non solo. Apre metaforicamente la porta all'associazionismo, al volontariato, ai movimenti che hanno animato strade e piazze italiane negli ultimi mesi, ...

La Lega rilancia la flat tax per le famiglie : Ma di fatto su questo fronte, quello delle misure che possono dare un segnale chiaro per la crescita dell'economia e dare fiato alle tasche delle famiglie, arriva sul Corriere un sondaggio ...

ESCLUSIVA Sen. Garavini - PD - : "Tav? Lega e 'Cinque Stelle' non fanno niente per rilanciare l'economia. Il centrosinistra tutt'altro che ... : La politica del sussidio, oltre a sfasciare i nostri conti pubblici, non rispetta la dignità dell'essere umano, che in questo modo viene costretto a dipendere dallo Stato. E questo rapporto di ...

Flat tax : Lega rilancia aliquota Irpef unica al 20% : Con la prossima legge di bilancio tutte le risorse disponibili devono essere impegnate nell'abbassamento delle imposte che sono la premessa necessaria per una autentica ripresa dell'economia. Da qui ...

Lega lancia assistenza domiciliare post parto : Dopo il parto, stress ansia e depressione sono all'ordine del giorno. Una volta tornate a casa le neomamme vanno nel panico anche per il cambio di un pannolino o un piccolo accenno di pianto. ...