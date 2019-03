La figlia di Massimo Gandolfini | leader del Family Day | in piazza a Verona contro le

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Papà al Congresso,in. La famigliasui due fronti a, con il padredelDay, tra i frontmen del Congresso mondiale delle famiglie, in prima linea nella battaglial'aborto e per la famiglia tradizionale; e laprimogenita Maria, sposata a 18 anni in chiesa e separata, ina manifestare."Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso - ha detto Maria- a una coppia che si ama veramente, anche se di sesso diverso, perché non si deve dare un figlio? Io mi sono sposata in chiesa come voleva mio padre e mi sono separata. Perché dovrei morire tra le fiamme dell'inferno perché mi sono separata? Perché deve valere solo il matrimonio in chiesa? Io sonotutto questo. È medievale, è una cosa inconcepibile nel 2019"....

