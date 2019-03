La crescita degli esports | il caso League of Legends

La crescita degli eSports nel 2019 : i primi dati : ... anche a causa delle piuttosto frequenti notizie di cronaca negative che riguardano il settore. Mettendo per un momento da parte il discorso 'giovani e non', si è già più volte affermato che di anno ...

Consumo elettrico globale in aumento - è la crescita più veloce degli ultimi 10 anni : Che la scelta del “carburante” del futuro sia l’elettricità non ci sono dubbi, ed ora ne abbiamo la conferma. La crescita a cui stiamo assistendo della domanda di energia elettrica – 2,3% nel 2018, sembra non avere calo, si tratta infatti del ritmo più veloce nell’ultimo decennio, una performance eccezionale guidata da una robusta economia globale e da una maggiore necessità di riscaldamento e raffreddamento, a ...

Economia globale - la crescita degli utili è vicina al picco : Lorenzo Di Mattia, gestore del fondo HI Sibilla Macro di Hedge Invest Sgr , spiega che la reazione dei mercati al graduale rallentamento globale che ha seguito il picco di crescita nel 2018 è stata ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 15/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,81 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.407,1 milioni, pari al ...

crescita - a febbraio indice dei direttori acquisti risale a 49 - 6 da 48 - 8 di gennaio : meglio delle attese degli economisti : L’indice Pmi, rilevato attraverso sondaggi tra i direttori acquisti delle aziende per monitorare l’attività economica, a febbraio è tornato a salire dopo la contrazione di gennaio. L’indice composito, che sintetizza l’andamento del settore manifatturiero e dei servizi, è salito a 49,6 dai 48,8 di gennaio. Il dato è migliore delle stime degli economisti che si attendevano un range tra il 48,6 e il 49,3. Questo indice è ritenuto affidabile ...

Tria : "Fiducia degli investitori è essenziale per la competitività del Paese e per la crescita" : Sottolinea quanto sia importante la fiducia degli investitori per la competitività del Paese e per la crescita, il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Il mercato degli smartwatch segna una crescita record nel 2018 dominata ancora da Apple : Durante gli ultimi tre mesi del 2018 sono stati spediti in totale 18 milioni di smartwatch, un risultato che rappresenta un nuovo record e un aumento fino al 56% su base annua e come prevedibile, metà di questi erano gli smartwatch di Apple, confermando ancora una volta l'azienda di Cupertino come leader di questo segmento di mercato. L'articolo Il mercato degli smartwatch segna una crescita record nel 2018 dominata ancora da Apple proviene da ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

Gli italiani la vogliono smart! Quasi metà degli italiani ha un oggetto intelligente nelle case - ed il mercato è in crescita : Cambiano gli oggetti di uso comune nelle case degli italiani, e questo nuovo trend non può fare altro che salire: è questo quello che emerge dagli studi di settore. Nella smart classifica italiana in prima posizione per la sicurezza troviamo dispositivi come telecamere, sensori di movimento e di apertura porte e finestre controllabili via app, anche fuori casa. In seconda posizione gli smart speaker che grazie alle campagne promozionali di ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...

