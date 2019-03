Juventus vuol dire gioventù!

Juventus - Salah non è più un sogno : Paratici lo vuole in bianconero : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i numeri […] L'articolo Juventus, Salah non è più un sogno: Paratici ...

Juventus-Empoli - conferenza Allegri : “Ronaldo? Ci vuole calma. E su Kean…” : JUVENTUS EMPOLI conferenza Allegri – Alla vigilia della sfida interna con l’Empoli, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa mandando un messaggio alla squadra: “Domani è una partita che va vinta, va affrontata con grande cattiveria e concentrazione. Staccare la spina, pensando di aver già vinto […] L'articolo Juventus-Empoli, conferenza Allegri: ...

Juventus-Empoli - Allegri : “CR7-Ajax? Il rischio c’è. Su Kean ci vuole calma” : Allegri CONFERENZA STAMPA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-3-3, anche se resta viva l’ipotesi di 4-4-2. Pochi dubbi in difesa con Chiellini a riposo e Rugani […] More

Juventus - la rincorsa di Ronaldo : contro l'Ajax vuole esserci : TORINO - Tredici giorni al calcio di inizio di Ajax-Juventus , poco meno di due settimane in cui Cristiano Ronaldo lotterà contro il tempo per scendere in campo contro gli olandesi. La rincorsa è ...

Juventus - Spinazzola vuole 'scalzare' Alex Sandro : l'azzurro è pronto al grande salto : Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori fino al mese di gennaio, Leonardo Spinazzola ha inserito la quinta marcia e vuole guadagnarsi un ruolo da protagonista anche alla Juventus, dopo la prestazione convincente in Nazionale contro il Lichtenstein. Per Allegri si apre così un dolce dilemma, visto e considerato che nel mese di aprile la "Vecchia Signora" si giocherà l'accesso alle semifinali di Champions League, contro il temibile Ajax ...

Varane-Juventus - CR7 vuole il francese : il Real fissa il prezzo - i dettagli : Varane-Juventus – Il Real Madrid fissa il prezzo di Raphael Varane. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi del difensore francese di fronte ad un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Il centrale classe 1993 accostato anche alla Juventus e dato in uscita dai ‘Blancos’ potrebbe dunque lasciare la Spagna nonostante una clausola rescissoria da 500 milioni di ...

Il Fatto : “Nessuno vuole Higuain che resta sullo stomaco della Juventus” : Gigantesca partita di ciapanò «Il “Pipita” bollito, nessuno lo vuolei. Paolo Ziliani sul Fatto quotidiano mette in evidenza la crisi dell’attaccante per cui Napoli si strappò i capelli nell’estate della cessione alla Juventus per 90 milioni di euro: un colpo da statua a Wall Street. I tempi sono cambiati. Ziliani scrive che “Higuain e` diventato la mina vagante che terrorizza i club di mezza Europa (…) per lui si sta ...

Juventus - Douglas Costa si allena in palestra : vuole essere pronto il 10 aprile : In una Juventus che brilla a tutti gli effetti, alcuni giocatori stanno sicuramente avendo difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico: se Khedira è stato ritenuto idoneo all'attività sportiva e potrebbe essere disponibile a breve, l'altro infortunato eccellente è Douglas Costa, che ha vissuto una stagione travagliata da questo punto di vista. Il brasiliano sta lavorando molto per recuperare la forma, soprattutto in prospettiva Champions ...

Juventus - Marcelo era a cena con Cristiano Ronaldo a Madrid : il brasiliano vuole Torino : La sosta di campionato servirà alla Juventus per ricaricare le pile in vista di un finale di stagione davvero interessante: Allegri ha dato una settimana di riposo, i bianconeri rientreranno per gli allenamenti alla Continassa il 26 marzo, per preparare il match in casa contro l'Empoli previsto per sabato 30 marzo alle ore 18:00. Molti giocatori juventini in questo weekend saranno impegnati con le nazionali: anche Cristiano Ronaldo è stato ...

Calcio - David Endt punge la Juventus : “Nel ’96 erano dopati - l’Ajax vuole la vendetta” : Gli echi dell’impresa dell’Allianz Stadium di Torino della Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale ancora si possono udire chiaramente. La qualificazione ai quarti di Champions League, firmata da una tripletta di Cristiano Ronaldo, ha riportato in alto le quotazioni dei bianconeri che se la vedranno contro l’Ajax in una sfida piena di significati. I lancieri, strepitosi ...

Real Madrid - Varane vuole lasciare : Juventus sul difensore : Real Madrid-Varane-Juventus, altro intreccio di mercato? Proprio come un anno fa la storia potrebbe ripetersi. In questo periodo nel 2018 Ronaldo stava valutando fortemente l’idea di lasciare il Real Madrid al termine della stagione, dopo il Mondiale; progetto che si è concretizzato nelle modalità e nei tempi che ormai tutti conosciamo. Ora, appunto, potremmo trovarci […] L'articolo Real Madrid, Varane vuole lasciare: Juventus sul ...

La conferma dell’agente di Dubravka : “La Juventus lo vuole” : Juventus – Arriva la conferma dell’interessamento del club bianconero per Dubravka. Il portiere del Newcastle è nel mirino della Juve, ma anche di altri importanti club europei. Musica e testo di Pavel Zika, procuratore dell’estremo difensore. Juventus-Dubravka, tutto vero. Le parole di Zika, agente del portiere “Posso confermare che la Juve è interessata a Martin. […] More

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere nei prossimi anni (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via da ...