Juventus | non si molla la pista Chiesa

Juventus - Marotta risponde a Nedved e chiarisce : 'È falsa la storia che non volevo CR7' : Qualche mese fa la Juventus ha deciso di concludere il suo rapporto con Beppe Marotta. I bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto dell'ormai ex dirigente juventino e di dare maggiori poteri a Fabio Paratici. Il direttore sportivo questa estate è stato il grande artefice del colpo Cristiano Ronaldo e da qualche mese è lui a occuparsi del marcato della Vecchia signora. Beppe Marotta, però, dopo il divorzio dalla Juve non è stato a ...

Lazio - Simone Inzaghi : «È merito della Juventus se non ha rivali» : FORMELLO - La Lazio è chiamata alla probante trasferta di Milano in casa dell' Inter . È un crocevia fondamentale per i biancocelesti, forse l'ultima occasione di tornare prepotentemente a bordo del ...

Juventus - Salah non è più un sogno : Paratici lo vuole in bianconero : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i numeri […] L'articolo Juventus, Salah non è più un sogno: Paratici ...

Calciomercato Juventus : Varane non è solo un sogno - Alderweireld costa caro : Il Calciomercato della Juventus ruota sempre di più intorno alla difesa. Con De Ligt molto lontano, il Barcellona è in netto vantaggio, Paratici si sta guardando intorno. Varane del Real Madrid è il profilo ideale per presente e futuro, ha un prezzo molto alto ma sembra convinto di lasciare la Spagna e Zidane sta già cercando il sostituto. Alderweireld del Tottenham è una nuova idea in arrivo dall'Inghlterra ma ha un prezzo abbastanza elevato ...

Serie A Empoli - contro la Juventus non ci sarà Rasmussen : Empoli - Aurelio Andreazzoli affronterà la gara contro la Juventus prima in classifica senza uno dei suoi difensori più affidabili: il danese Jacob Rasmussen , come riporta il sito ufficiale dell' ...

Juventus Empoli formazioni probabili - CR7 non convocato : Juventus Empoli formazioni – Torna in campo la Juventus dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato con il Genoa. I bianconeri saranno privi di Cristiano Ronaldo, fermatosi durante una gara con la Nazionale, motivo per cui si rivedrà titolare nuovamente Dybala. Allegri cambia volto ai suoi per il match. Costretto a rinunciare a Ronaldo, […] L'articolo Juventus Empoli formazioni probabili, CR7 non convocato è stato ...

Marotta : 'Falso che non volevo Cristiano Ronaldo alla Juventus' : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, ex dg della Juventus, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro' ha voluto chiarire la vicenda legata all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della ...

Calciomercato Juventus : Conte chiarisce con Agnelli - non è escluso il suo ritorno (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Antonio Conte, tecnico pugliese che al momento è libero. Stando a quanto trapela dalle ultime notizie di mercato, potrebbe essere lui il prossimo allenatore della Juventus, qualora Massimiliano Allegri dovesse decidere di iniziare una esperienza calcistica lontano da Torino....Continua a leggere

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non molla : tornerà con l'Ajax? : Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso. ...

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Il padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : 'devo tutto a mia madre - non a te' : ... il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l'exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo ...

Mercato Juventus - non solo Kroos : Paratici piomba su un altro Blancos : Mercato Juventus – Paratici guarda attentamente in casa del Real Madrid. Negli ultimi mesi sono tanti i nomi dalla Spagna accostati alla Juventus. Marcelo, Isco, Modric, Asensio, Bale e come ultimo addirittura Varane, ma adesso spunta un’altra clamorosa ipotesi. L’arrivo di Zidane ha stravolto le gerarchie a Madrid. Marcelo e Isco da panchinari son tornati […] More

Il padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : “devo tutto a mia madre - non a te” : Il padre di Moise Kean attacca la Juventus: il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l’exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo calcistico italiano sono puntati su Moise Kean. Il giovane talento bianconero è finito al centro delle cronache sportive, venendo investito da una grande popolarità. Tutti parlano di lui, anche il ...