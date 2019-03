Juventus | il possibile undici anti - Empoli | Bonucci riposa | Rugani dovrebbe sostituirlo

Conte-Juventus - ritorno possibile? Sì - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- La Juventus resta alla finestra e si prepara al finale avvincente dell’attuale stagione, per poi concentrarsi subito in vista della prossima annata. Un nuovo anno che potrebbe ripartire senza la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione, a prescindere di come andrà […] More

VIDEO infortunio Cristiano Ronaldo - CR7 si fa male in Portogallo-Serbia. Ansia Juventus - possibile stiramento? : Ansia in casa Juventus: la pausa per le Nazionali crea un gran dilemma ai bianconeri. Dal Portogallo infatti arrivano bruttissime notizie: nella sfida per le Qualificazioni agli Europei che vede impegnati i lusitani con la Serbia, al 30′ del primo tempo è stato costretto a chiedere il cambio il capitano della squadra di casa, la stella juventina Cristiano Ronaldo. Un dolore al bicipite femorale della coscia destra, si rischia uno ...

Juventus - possibile adeguamento del contratto per Bernardeschi : guadagnerebbe come i big : La Juventus nelle ultime sette stagioni ha costruito una delle squadre migliori d'Europa. I bianconeri hanno costruito una squadra che è un mix di talenti su una basa formata dallo zoccolo duro degli italiani, ai quali si sono aggiunti i migliori campioni stranieri. Ai senatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli si sono aggiunti giovani nostrani del grande valore, che nel corso degli anni si sono fatti sempre più spazio ...

Juventus-Varane - affare possibile grazie a Ronaldo? : JUVENTUS VARANE, si può? – Ci sarebbe un grande sponsor alla Juventus che potrebbe favorire l’arrivo di Rafa Varane all’Allianz Stadium. Si tratta del suo amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo, uno che il difensore francese lo conosce bene e che appunto vorrebbe portarlo in bianconero. L’asse Torino-Madrid è decisamente infuocato, specialmente dopo il trasferimento […] L'articolo Juventus-Varane, affare possibile ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, infatti, potrebbero esserci delle importanti cessioni in casa bianconera nella prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi si è parlato di Paulo Dybala, sul quale ci sono Real Madrid, Manchester United, Manchester City ed Inter, ma alla fine il sacrificato di lusso della Juventus potrebbe essere Douglas Costa. ...

Inter - possibile sgarbo alla Juventus : nel mirino di Marotta ci sarebbe Douglas Costa : L'Inter sta già lavorando alla prossima stagione, cercando di capire come rinforzare al meglio la propria rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro, dichiarando come si punterà solo a profili che siano abituati a vincere e che possano sviluppare un certo attaccamento alla causa. Una stilettata anche a chi in questi mesi ha creato "problemi" come Ivan Perisic, che aveva lasciato intendere di voler andare in Premier League, ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Il possibile addio di Pjanic starebbe spingendo la Juventus a virare su Kanté : L'annata calcistica è nella fase clou, ma già si apparecchia il banchetto per la sessione estiva. Anche la Juventus, da sempre società programmatrice, si sta guardando intorno per cercare l'eventuale sostituto di Massimiliano Allegri, che a stagione conclusa potrebbe salutare Madama, e quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco attualmente è una pedina insostituibile a centrocampo, ma non è ritenuto incedibile. In estate è stato corteggiato da Paris ...

Trincao-Juventus - affare possibile grazie a CR7 : Paratici supera Marotta : Trincao-Juventus – Il giovane portoghese Trincao alla Juventus è più di un ipotesi. Lui si è sbilanciato, ammettendo che il suo sogno è quello di giocare con Cristiano Ronaldo. Il lusitano è diventato una vera e propria calamita per i bianconeri che ora attirano ancor più campioni di quello che facevano già prima. Trincao è in […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric per un centrocampo stellare : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi notevolmente nella prossima sessione estiva e il reparto che dovrebbe subire maggiori modifiche dovrebbe essere il centrocampo. Sami Khedira, vittima di numerosi infortuni anche in questa stagione, potrebbe essere ceduto, mentre la permanenza di Emre Can, dopo la superba prestazione in Champions League contro ...

Sorteggio Champions League - la Juventus pesca l’Ajax ai quarti di finale. Possibile Manchester City in semifinale : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri hanno pescato la formazione olandese: l’urna può considerarsi abbastanza benevola per i Campioni d’Italia anche se non potranno permettersi di sottovalutare i lancieri che hanno eliminato il Real Madrid detentore del trofeo. I ragazzi di Massimiliano Allegri giocheranno il match d’andata in trasferta e dunque avranno il ...

Juventus - la formula per vincere la Champions League : perché il trionfo è possibile : Non viene in mente, in questo momento, chi sia stata la "beautiful mind" che, probabilmente messo all' angolo dalla vita, per farsi coraggio venne fuori con la fatidica frasetta: «Ogni crisi rappresenta un' opportunità». Com' è, come non è, alla fine ha ragione, e se ne è accorto per ultimo proprio

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...