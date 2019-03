Juventus De Ligt | il giocatore | “Il mio futuro lo decide Raiola”

Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : 'trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : La possibile assenza di Ronaldo ? Cristiano è uno dei migliori al mondo e senz'altro la Juve con lui è più forte. Però confrontarsi con un top come lui è sempre affascinante. Noi abbiamo Tadic che è ...

Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : “trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : Il difensore dell’Ajax ha parlato dell’imminente sfida di Champions con la Juve, soffermandosi anche sul suo futuro La sfida di Champions con la Juventus si avvicina, i giorni scorrono lenti e l’Ajax si prepara per il confronto più importante della propria storia recente. Alfredo Falcone – LaPresse Nessuna paura, solo tanto rispetto per Cristiano Ronaldo e compagni, gli olandesi ci credono e lo sottolineano mediante ...

De Ligt-Juventus : “Ammiro Chiellini e Bonucci. Io a Torino? Vedremo” : DE LIGT JUVENTUS – Salutato Frenkie de Jong che ha già sposato il Barcellona, l’attenzione del calciomercato in casa Ajax si è spostata tutta su Matthijs de Ligt, giovanissimo capitano e centrale dal futuro luminoso che sta scatenando una clamorosa asta internazionale. Tra le principali pretendenti spicca la Juventus che ormai da mesi e mesi lavora per portarlo a Torino. La concorrenza però […] More

Juventus - van der Vaart : 'De Ligt grande giocatore - per lui sarebbe perfetta la Juve' : A tenere banco negli ultimi tempi è sicuramente il calciomercato: i giocatori più chiacchierati sono quelli dell'Ajax, grazie ai quali la società olandese è riuscita a raggiungere il prestigioso risultato dei quarti di finale di Champions League, battendo i vincitori della competizione europea della scorsa stagione, ovvero il Real Madrid. La società olandese ha messo in evidenza grandi talenti, da giocatori affermati come Blind e Tadic, a ...

Barcellona De Ligt : i blaugrana accelerano e staccano la Juventus : Barcellona DE Ligt, la situazione mercato del momento – È l’uomo mercato del momento. Il giovane difensore olandese De Ligt è il giocatore, attualmente, più ambito d’Europa. Lo vogliono tutti i top club continentali: dalla Juventus al Barcellona, dal PSG al Manchester passando per il Real Madrid. L’Ajax si sfrega le mani immaginando una vera […] L'articolo Barcellona De Ligt: i blaugrana accelerano e staccano la Juventus proviene da ...

De Ligt-Juventus - ora arriva anche la conferma : i nuovi dettagli : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus potrebbe rischiare il contro sorpasso del Barcellona per quel che riguarda l’affare De Ligt. Il difensore olandese, chiaro obiettivo di paratici, potrebbe prendere la strada di Barcellona. Nelle ultime ore la società blaugrana starebbe affondando il tiro sul centrale olandese e sarebbe pronta a mettere sul piano della bilancia un’offerta […] More

De Ligt-Juventus - il giocatore svuota il sacco : “Questa tutta la verità” : DE LIGT JUVENTUS- Come più volte detto e come più volte ribadito, la Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt, difensore centrale attualmente in forza all’Ajax, ma inseguito anche dal Barcellona. 70 milioni la valutazione del centrale difensivo olandese. Una valutazione che starebbe rallentando leggermente l’interesse di Paratici. Richiesta eccessiva nonostante il […] More

Juventus - per De Ligt c’è un altro concorrente : il PSG : Juventus DE Ligt: ostacoli – Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, un grande talento che in estate compirà il definitivo salto di qualità. Di conseguenza la concorrenza per aggiudicarselo è molta, feroce e disposta (quasi) a tutto. Il prospetto il questione è il 19enne difensore e capitano dell’Ajax De Ligt, […] L'articolo Juventus, per De Ligt c’è un altro concorrente: il PSG proviene da ...

Juventus - l'ex Ajax Krol : 'A De Ligt suggerisco di andare a Torino' : A tenere banco negli ultimi giorni è il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: se da una parte affascina lo scontro inglese fra Tottenham e Manchester City e il romantico Manchester United e Barcellona, sono interessanti anche i quarti Liverpool e Porto e soprattutto Ajax e Juventus. Quest'ultimo fa emergere un piacevole ricordo per i tifosi juventini, quando i bianconeri vinsero la finale di Coppa Campione nel 1996 allo Stadio ...

De Ligt-Juventus - il Real Madrid si inserisce nell’affare : i dettagli : DE LIGT JUVENTUS – Una stagione incredibile, con il suo Ajax pronto a sfidare la Juventus nei quarti di finale di Champions League e cercare di ripetere l’impresa fatta nel precedente turno contro i campioni in carica del Real Madrid. Matthijs de Ligt è il simbolo dell’Ajax di Erik ten Hag, con il futuro che però tiene con il fiato sospeso tutti i […] More

De Ligt-Juventus - attenzione : c’è il verdetto di Cristiano Ronaldo! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore classe 1999 attualmente in forza all’Ajax. Il centrale difensivo, ora come ora, rappresenterebbe il primo obiettivo del prossimo mercato bianconero. 70 milioni di euro la valutazione fatta dall’Ajax, circa 50 milioni l’offerta […] More

Juventus - per de Ligt sarebbe corsa a sei : Barcellona e altri top club europei interessati : La Juventus non è sola nella corsa a de Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax a soli 19 anni ha già stregato tutto il calcio europeo. Talento cristallino, in molti pensano possa diventare uno dei migliori centrali al mondo, carisma innato, è già capitano dei lancieri, e l’esperienza di una Champions League da assoluto protagonista con i quarti conquistati ai danni del Real Madrid ne fanno un obiettivo di mercato sensibile per molte ...

De Ligt Barcellona in pole ma la Juventus è in corsa per l’affare : DE Ligt Barcellona – Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax, che è fra gli obiettivi di diversi club europei. De Ligt Barcellona favorito Il Mundo Deportivo sostiene che il giovane talento di Amsterdam, 19 anni, sogni un futuro al Camp Nou, per giocare al fianco […] L'articolo De Ligt Barcellona in pole ma la Juventus è in corsa per l’affare ...

De Ligt-Juventus - arriva la svolta : offerta monstre dei bianconeri! I dettagli : DE Ligt-Juventus – De Ligt è uno dei grandi nomi che orbita intorno al mondo Juve. Lo è già da diversi mesi, ma nelle ultime ore sembra essere più di una suggestione. La Juventus segue De Ligt da almeno un anno da quando il difensore dei Lancieri si è preso definitivamente una maglia da titolare. Fabio […] More