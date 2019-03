Juventus | Brio | ‘Chiellini come Ronaldo | determinante per i destini dei bianconeri’

Brio : 'Allegri ha ragione - la Juventus ha un centrocampo a parametro zero' : Siamo agli sgoccioli del countdown per Juventus-Atletico Madrid. Per tale ragione, gli addetti ai lavori non lesinano i pronostici, e tra questi c'è anche l'ex bianconero Sergio Brio, che in lunga intervista rilasciata a 'La Domenica Sportiva', in onda su Rai 2, ha fatto il punto sui temi caldi che 'agitano' il club di Andrea Agnelli. L'analisi dell'ottavo di ritorno In primo luogo l'ex difensore sottolinea che l'ottavo di ritorno non sarà per ...