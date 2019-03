Juve | Kean | ' Non sono nè Cristiano Ronaldo nè Messi | ma spero di arrivare un giorno al

Juve - Kean : 'Sogno di diventare come Ronaldo e Messi' : come ho detto, sono sempre pronto a batterne altri ', così ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Empoli. Nedved: 'Kean? Passi avanti sul rinnovo'

Juventus - Kean segna all’Empoli ed infrange il record appartenuto a Balotelli : “ora sono pronto a batterne un altro” : Moise Kean protagonista di Juventus-Empoli: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol allo Stadium “sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro”. Così Moise Kean ha commentato a Sky Sport il suo ottavo gol in campionato, con cui ha frantumato il record appartenuto fino ad oggi a Mario Balotelli. L’attaccante infatti è diventato a soli 19 anni e 21 giorni il più giovane a segnare ...

La decide ancora Kean : che fatica contro l'Empoli - ma la Juve strappa i 3 punti : Una Juventus in versione Giano bifronte regola l'Empoli e riparte dopo lo scivolone con il Genoa. Senza l'infortunato Ronaldo, a vestire i panni del Re Mida, tanto per restare in tema mitologico, ci pensa Moise Kean: è lui a regalare a Massimiliano Allegri la prima delle cinque vittorie che il tecni

Juventus - Allegri ‘smonta’ Kean : “tanti calciatori si sono persi per strada - deve metterci sacrificio” : Massimiliano Allegri coi piedi di piombo sul talento di Moise Kean, l’allenatore della Juventus commenta la prestazione dell’attaccante bianconero autore del gol contro l’Empoli “Kean? La differenza la farà la testa. Lui ha qualità ma deve ancora migliorare tanto, ma la differenza la farà la voglia di sacrificio. Tanti calciatori si sono persi per strada. Quando è tornato dalla Nazionale non sapeva nemmeno dove fosse la ...

Juventus - Allegri : "Kean deve migliorare ancora. Dybala? Stop precauzionale" : Al rientro dalla sosta per le nazionali, una Juventus dai ritmi bassi batte l'Empoli 1-0. A decidere la partita, un gol di Moise Kean entrato in campo da soli tre minuti. Al termine del match, ...

