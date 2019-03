Juve-Empoli | Allegri | “Kean un giorno come Ronaldo e Messi?” Il tecnico risponde così

calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Successo per lantus nel match contro l’, partita non entusiasmante per la squadra di, arrivano le dichiarazioni delai microfoni di Sky Sport:unCR7 o Messi? L’ambizione è giusto che la abbia, ha la fortuna di allenarsi con grandi giocatori, soprattutto a livello professionale. Ha qualità tecniche e fisiche importanti, ma deve migliorare ancora: la differenza la farà il lavoro. Ha speso molte energie mentali in questi giorni, quindi ho preferito farlo partire dalla panchina. Dybala? Ha avuto un risentimento al polpaccio, abbiamo deciso di tenerlo fuori a livello precauzionale. I fischi? Sono stati giusti, nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Nella ripresa siamo andati meglio e non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Questo è un altro passettino in avanti per il campionato. Ci mancano altre quattro vittorie per chiudere ...

