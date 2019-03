Je suis l' Europe Emmanuel Macron dà il via alla campagna per le Europee

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Un flashback lungo due anni, che riportamente una sfida già vista in occasione delle elezioni presidenziali del 2017. A poco più di due mesi dalle prossime elezionie, la Francia si ritrova a vivere uno strano déjà-vu, con i sondaggi che annunciano una sfida che sa di remake: quella tra En Marche del presidentee il Rassemblement National di Marine Le Pen.Il partito della maggioranza presidenziale riparte da Aubervilliers, nella banlieue a nord di Parigi, davanti a una platea composta da circa 1.500 spettatori e alcuni membri del governo, come il premier Edouard Philippe. La presentazione della lista ribattezzata "Renaissance" è l'occasione per mostrare che En Marche ancora c'è, nonostante la crisi che si è aperta in questi ultimi mesi con i gilet gialli e la difficile risalita nei sondaggi di. ...

