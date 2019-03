James Gunn pubblica un nuovo trailer di L' angelo del Male - Brighburn

Guardiani della galassia - James Gunn torna a dirigere il terzo film : (foto: Getty Images) È raro che un colosso dell’intrattenimento ammetta di aver compiuto un errore e torni di conseguenza sui suoi passi. Ma quando l’errore pareva proprio madornale è forse la cosa più giusta da fare. Con grande sorpresa, dunque, nel weekend Disney ha deciso di riassumere James Gunn in qualità di regista di Guardiani della galassia 3. Lo scorso luglio il regista era stato allontanato dal terzo capitolo della saga che ...

Colpo di scena! James Gunn torna alla regia di “I Guardiani della Galassia vol. 3” : In seguito alle vicissitudini dello scorso anno, che avevano visto l’allontanamento di James Gunn dalla regia di “I Guardiani della Galassia vol. 3”, la Disney ha deciso di fare dietrofront, riassegnando la regia al “padre” dei due precedenti capitoli. Il regista era stato licenziato a causa di alcuni suoi tweet (risalenti a 9 anni fa) ritenuti offensivi e contrari ai valori della Disney. Sicuramente la ...

Marvel e Walt Disney Studios riassumono James Gunn per Guardiani della Galassia Vol.3! : Marvel e Walt Disney Studios affidano a James Gunn la regia di Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo aver licenziato il regista lo scorso luglio! Marvel e Walt Disney Studios perdonano James Gunn! Deadline riporta che hanno deciso di riassumerlo per dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3. Il regista dei due precedenti film della saga che ... Leggi tuttoMarvel e Walt Disney Studios riassumono James Gunn per Guardiani della Galassia ...

Suicide Squad 2 : ecco la nuova squadra del film di James Gunn! Dave Bautista potrebbe interpretare Peacemaker : Svelati i nuovi personaggi di Suicide Squad 2! Suicide Squad 2: Collider descrive la nuova formazione che vedremo al cinema nel sequel targato Dc e Warner Bros. Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot, Joel Kinnaman non tornerà e sembra quasi certa la presenza di Harley Quinn interpretata dalla star di Hollywood Margot Robbie. Dave Bautista presente in ... Leggi tuttoSuicide Squad 2: ecco la nuova Squadra del film di James Gunn! ...