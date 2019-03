Italiani e fisco | i dati del Mef sulla dichiarazione dei redditi 2017

Fisco : almeno 10 milioni di Italiani non raggiungono 8.000 euro di reddito : Sono 13 milioni di italiani che non pagano l'Irpef, in gran parte sotto la cosiddetta 'no tax area', cioè sotto la soglia di povertà

Fisco - in calo il reddito medio degli Italiani : Nel 2017 il reddito medio degli italiani è stato di 20.670 euro, con un calo dell'1,3% rispetto all'anno prima . Sono i dati comunicati dal ministero dell'Economia in base alle dichiarazioni dei redditi per il 2017. In calo anche il reddito complessivo dichiarato a -0,6% rispetto al 2016 e con un totale di circa 838 miliardi. Secondo il Tesoro, la ...