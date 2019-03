Italia-Russia | coro “ambasciatrici” arriva e conquista Mosca

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Musica barocca in ambasciata d'. Potrebbe essere stato un evento come tanti, se non fosse che ilè quello dell`Associazione Consorti del Ministero degli Affari Esteri, diretto da Nancy Milesis Romano. Un repertorio e un'esecuzione di tutto rispetto, con una splendida interpretazione dello "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi. Una solista come Hadar Halevy, mezzo soprano, dal lungo curriculum (New York, San Francisco, Parigi, Dresda, Amburgo, Monaco, Berlino e Sanghai). Un risultato senza sbavature, anche grazie a un sapiente mix con musicisti locali, ma soprattutto grazie all'accoglienza riservata dal capo missione Pasquale Terracciano e dalla moglie Karen (che è anche una voce del)."Quando sono di fronte a loro, sono il direttore, e non più l'amica" afferma Nancy Romano in una conversazione con Askanews. "Non c'è diplomazia nel fare musica. Mi è ...

