Isner-Federer | Finale Masters 1000 Miami 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Ladeldivedrà sfidarsi Johne Roger. La vecchia guardia ha sconfitto la gioventù che avanza. In questo modo si possono riassumere le due semifinali del torneo della Florida con l’americano e lo svizzero che hanno sconfitto rispettivamente i due giovanissimi canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.Per il gigante americano si tratta della secondaconsecutiva a, dove ha trionfato lo scorso anno battendo inAlexander Zverev.sogna uno storico bis e sarebbe anche il secondo titolo della carriera in un. Diversi i numeri di “Re Roger”, perchè con la vittoria di ieriè diventato il giocatore ad aver raggiunto più finali nei(50) e andrà alla caccia del titolo numero 101, il quarto aJohn-Rogerdeldi, si giocherà domenica ...

TennisWorldit : Atp Miami - Federer porta a scuola Shapovalov, sarà finale con Isner - givicasi : RT @Agenzia_Ansa: #Tennis: #Federer batte Shapovalov a #Miami e arriva in finale, incontrerà il campione in carica John Isner #ANSA https:/… - infoitsport : Tennis, Federer e Isner i finalisti di Miami: niente da fare per le giovani promesse canadesi -