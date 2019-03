Inter | Spalletti | Icardi non convocato | con la Lazio tre punti pesanti

Inter. Spalletti : «Icardi non è convocato - Lazio avversario temibile» : Mauro Icardi non è stato convocato da Spalletti per la partita con la Lazio di domenica sera a San Siro. Ha spiegato il tecnico interista: «L'ho ritrovato per certi versi come un giocatore nuovo ...

Inter - Spalletti tranquillizza tutti sul futuro : “ci sarò anche l’anno prossimo” : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro all’Inter dopo le tante voci riguardanti il possibile approdo di Conte in nerazzurro “Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? Ci vediamo anche il prossimo anno in conferenza stampa“. E’ la replica del tecnico dell’Inter a una domanda di un cronista sul suo futuro per la prossima stagione in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro ...

Inter-Lazio la conferenza di Luciano Spalletti : Grazie alle ultime due vittorie in campionato prima della sosta contro Spal e Milan, l’Inter ha parzialmente messo alle spalle l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte. I nerazzurri non raggiungono quota tre successi di fila da novembre e sperano di ripetersi contro la Lazio.C’è un dato curioso: dopo le ultime sette pause della Serie A per partite giocate dalla Nazionale, alla ripresa ...

Inter-Lazio - Spalletti in conferenza stampa alle 14 : 30 : INTER LAZIO, Spalletti atteso dai media – Si riapre il sipario sulla Serie A e si riapre in grande stile. Due i big match di questa giornata di campionato, due sfide di alta classifica intrecciate da questioni di Champions. Se domani alle ore 15:00 la Roma cercherà di risalire la china sfidando il Napoli all’Olimpico, […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti in conferenza stampa alle 14:30 proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Inter - Icardi e scontri diretti : adesso se la gioca Spalletti : Chissà quante volte Luciano Spalletti avrà ripensato a quel suo sfogo - quasi liberatorio - dopo la vittoria a Parma dello scorso 9 febbraio. La sua Inter veniva da un periodo nero, da un avvio di ...

Inter - Lautaro inguaia Spalletti : richiama Icardi dopo l'infortunio? : Che grande rottura di scatole la pausa per la Nazionale. Per l' amor del cielo, evviva gli azzurri, ma due settimane di sosta costano orchite a grappoli e, soprattutto, massacri fisici (altrui) non indifferenti. Prendete l' Inter: prima arriva la notizia di De Vrij (per il difensore distrazione all'

Inter - Lautaro Martinez alle prese con un problema fisico ed Icardi non al top : cosa farà Spalletti? : Lautaro Martinez e Mauro Icardi sono alle prese con qualche acciacco che sembra complicare la vigilia Interista della gara contro la Lazio Lautaro Martinez alle prese con un affaticamento muscolare dopo le gare con la sua Argentina, una notizie non certo positiva per Spalletti e la sua Inter che dovrà affrontare un impegno fondamentale nel weekend. I nerazzurri infatti giocheranno contro la Lazio in un incontro importante per la ...

Inter-Lazio - Inzaghi & Spalletti - è sempre derby per la Champions : L'invito dall'ospite è ben accetto. Perché chi ha giocato in casa, ha sempre perso. E allora Inzaghi non vede l'ora d'andare a trovare il vecchio nemico Spalletti. In Coppa lo ha quasi sempre mandato ...

Inter - Icardi ora si allena Ma Spalletti non "perdona" : Mauro non sarà titolare : Tra l'Inter e Mauro Icardi, a quanto pare, è tornato il sereno. L'ex capitano è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo stop di quasi cinque settimane dovuto ad un'infiammazione al ginocchio e alla delusione per essere stato declassato da capitano a soldato semplice. Piero Volpi, medico sociale del club nerazzurro, ha risposto così alla possibilità di rivedere Icardi contro la Lazio, il 31 marzo al Meazza: "Mauro in campo contro i ...