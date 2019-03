Insigne | ma che succede? Nuovo infortunio | rischia l' Arsenal

Milik : 'Voglio restare a Napoli - mai detto che Insigne non meriti la fascia da capitano' : L'attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik ha dichiarato a Sky Sport : 'Dopo le difficoltà dovute agli infortuni, questo è il mio primo vero anno qui. Non sono ancora al 100%, credo di poter fare meglio e di crescere ancora tanto come calciatore. Intanto sono ...

Roma-Napoli : partenopei senza Insigne - Zielinski - Albiol e Chiriches : Roma-Napoli si giocherà allo stadio Olimpico, dopo la sosta per il doppio impegno europeo della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 del giorno 31 marzo. Roma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport e in diretta streaming tramite Sky Go. Chi vorrà seguirla in diretta testuale potrà farlo grazie al sito diretta.it....Continua a leggere

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Napoli : da Salisburgo - infortuni per Insigne - Chiriches e Diawara : Il passaggio agli ottavi di Europa League per il Napoli è arrivato con fatica. Dopo la brillante prestazione nella gara di andata la squadra di Ancelotti ha subito una sconfitta, seppur indolore, contro il Salisburgo. Intanto, si sono tenuti a Nyon i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti del prossimo turno. I partenopei dovranno vedersela contro l'Arsenal, una partita non facile per il Napoli che probabilmente dovrà fare a meno del ...

Napoli - tre tegole per Ancelotti : Insigne - Chiriches e Diawara out tre settimane : Il Napoli perde Lorenzo Insigne per le prossime tre settimane. Il problema muscolare, avvertito durante il riscaldamento a Salisburgo e che gli ha impedito di andare in campo, è stato confermato dall'...

Tegola per Ancelotti : out 20 giorni Insigne e Chiriches : Tre settimane di stop per Lorenzo Insigne e Vlad Chiriches, almeno 20 giorni per Amadou Diawara. Non sono buone notizie per il Napoli rientrante da Salisburgo. Appena rientrati dall'Austria, i tre ...

Emergenza infortuni per il Napoli : Insigne e Chiriches tre settimane - Diawara di più : Bruttissime notizie dal Calcio Napoli. Il club comunica che “appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti”. E gli esiti sono tutt’altro che positivi: Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3 settimane. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite ...

Ancelotti chiarisce sugli infortuni : "Insigne ha un dolore all'adduttore - Chiriches problema muscolare. Solo un taglio per Diawara" : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport circa le condizioni di Insigne, Chiriches e Diawara: "Ha sentito un dolore all'adduttore, Chiriches ha avuto un problema muscolare e Diawara si è fatto un taglio sul collo del piede'

Insigne e quella fascia che scotta sempre più : è davvero possibile un futuro lontano da Napoli? : Il resto è cronaca, con il giocatore bersagliato dalle critiche, sia nazionali che locali. Lui se la prende, perché il più gettonato dai mugugni, perché napoletano. Ma c'è un dato di fatto: ok il gol ...

Insigne - arriva la risposta social a Gigi D'Alessio : 'Che calciatore' : Aveva scatenato le ironie dei napoletani il video pubblicato su Facebook da Gigi D'Alessio nelle scorse ore in cui il protagonista Lorenzo Insigne si dilettava sulle note di 'Annaré', noto successo ...

Napoli - Insigne : «Mi fa male ricevere sempre critiche» : SASSUOLO-Napoli 1-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Napoli Insigne Ancelotti Tutte le notizie di Napoli Per approfondire

Insigne rilascia frasi di rottura : «Cercherò di dare il 100% finche starò qua» : A Radio Kiss Kiss Napoli Lorenzo Insigne ha deciso di diventare il personaggio del post-partita di Sassuolo-Napoli. Possiamo comprendere il nervosismo nel non andare subito ai microfoni di Sky Sport. Dopodiché, però, è andato a fare il consueto giro di interviste, Ed evidentemente ha scientemente deciso di rilasciare determinate dichiarazioni. Come quelle a Radio Kiss Kiss Napoli. «Io non ho nulla da dire, non voglio far polemica, accetto le ...

Insigne - ricevere più critiche è il destino dei più forti. Non se ne lamenti - deve esserne orgoglioso : Non è più una promessa «Vengo sempre criticato, non voglio fare polemica, ma sono l’unico ad essere sempre preso di mira quando non segno o non faccio una prestazione ad alti livelli. Ma lavoro duro durante la settimana e spero di tornare ad alti livelli». Lorenzo Insigne non ha gradito le critiche ricevute in settimana. Forse non ha gradito le critiche subite dopo il rigore sbagliato contro la Juventus. E così in un primo momento ha in maniera ...

Fratello di Insigne : tristi perché odiamo la Juventus - : Nonostante l'espulsione di Meret ed il doppio svantaggio in Napoli-Juventus 1-2 gli azzurri hanno avuto comunque l'opportunità di rimettere le cose a posto grazie ad un calcio di rigore concesso dall'...