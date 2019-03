Iniziate le riprese di Pinocchio | Roberto Benigni è Geppetto

Dune : Iniziate le riprese del nuovo film di Denis Villeneuve : Sono ufficialmente iniziate le riprese di Dune, l’epico adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment, e Denis Villeneuve alla regia. Di seguito, riportiamo la sinossi della pellicola: Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane di talento nato con un grande destino che va oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per ...

Il Processo - Iniziate le riprese della fiction con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : iniziate le riprese de Il Processo, la nuova fiction con Vittoria Puccini e Francesco Scianna che andrà in onda prossimamente su Canale 5

Il Processo - Iniziate le riprese della nuova serie thriller di Canale 5 : Continua il corso della nuova fiction Mediaset con titoli che cercano di catturare l'attenzione di un pubblico in cerca di storie moderne e personaggi in cui immedesimarsi. Un percorso non facile, ma che necessita di numerosi tentativi per poter intraprendere una strada che permetta a Mediaset di avere un palinsesto variegato anche dal punto di vista della serialità.Va in questa direzione anche Il Processo, nuova serie tv in otto episodi ...

Zecchino d'Oro diventa film per la tv - oggi Iniziate le riprese : cast e trama : Sono iniziate oggi, lunedì 18 marzo 2019, le riprese del film tv di Lo Zecchino d'Oro, che sarà girato interamente a Bologna. Il cast del tv movie, co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, è formato da Matilda De Angelis (nei panni di Mariele Ventre, la fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna), Maya Sansa (Ernestina, la mamma di Mimmo), Antonio Gerardi (Vincenzo), Valentina Cervi (Silvana) e Simone ...

Zecchino d'Oro diventa film per la tv - oggi Iniziate le riprese : cast e trama : Sono iniziate oggi, lunedì 18 marzo 2019, le riprese del film tv di Lo Zecchino d'Oro, che sarà girato interamente a Bologna. Il cast del tv movie, co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, è formato da Matilda De Angelis (nei panni di Mariele Ventre, la fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna), Maya Sansa (Ernestina, la mamma di Mimmo), Antonio Gerardi (Vincenzo), Valentina Cervi (Silvana) e Simone ...

Iniziate le riprese de I Fratelli Caputo in Puglia : Mediaset ruba i volti di Don Matteo e Montalbano per la sua commedia : Passa il tempo e arrivano nuove conferme, Mediaset ha deciso di riscrivere la pagina della sua serialità ma per farlo ha pensato bene di continuare ad attingere dalla prima serata di Rai1. In questi giorni sono Iniziate le riprese de I Fratelli Caputo in Puglia e le rivelazioni che arrivano dal set e riportate da www.leccenews24.it non fanno altro che confermare che il Biscione ha intenzione di prendere tutto quello che può dalla fiction Rai, ...

Rocco Schiavone fiction : Iniziate le riprese della terza stagione : Rocco Schiavone 3: al via le riprese della serie televisiva con Marco Giallini Sono iniziate oggi 11 marzo le riprese della terza stagione di Rocco Schiavone, serie televisiva prodotta da Cross Productions e Raifiction con l’attore Marco Giallini, alter ego del Vicequestore Schiavone. I quattro nuovi episodi sono tratti dai gialli bestseller dello scrittore e attore […] L'articolo Rocco Schiavone fiction: iniziate le riprese della ...

Fiction FRATELLI CAPUTO : Iniziate le riprese - le prime anticipazioni : FRATELLI CAPUTO: Nino Frassica e Cesare Bocci protagonisti Lunedì 4 marzo sono iniziate a Nardò, in provincia di Lecce, le riprese di FRATELLI CAPUTO, nuova Fiction Mediaset prevista per la prossima stagione televisiva. Saranno quattro prime serate destinate a Canale 5, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Le riprese sono state divise in due blocchi: il primo appunto iniziato lunedì e che andrà avanti per tutto il mese di marzo e il ...

Iniziate le riprese di Petra - nuova produzione originale Sky con Paola Cortellesi : Hanno preso il via a Genova le riprese del nuovo progetto originale Skyprodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm, Petra, quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo, personaggio creato alla metà degli anni 90’ dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di...