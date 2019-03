huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019)trema e protesta. In concomitanza con Il 43° anniversario del "Land Day", cade l'anniversario delle "Marce del Ritorno" contro il blocco israeliano die per il diritto a tornare nella terra da cui i palestinesi sono fuggiti o da cui sono stati cacciati dopo la creazione di Israele nel 1948. Sono 30mila i dimostranti palestinesi che si sono raccolti in alcuni punti di maggiorelungo il confine con Israele. Secondo quanto riportato da militari israeliani ci sono lanci di pietre e pneumatici in fiamme contro la barriera di confine, mentre dall'altro lato, i militari, rispondono con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In testa ai manifestanti Ismail Haniyeh, capo di Hamas. La Croce rossariporta il ferimento di 33 palestinesi, numeri discordanti da quelli di Times of Israel per cui i feriti sono 4Secondo i media, è arrivata sul confine con lo ...

HuffPostItalia : Inizia la Marcia del Milione. Tensione a Gaza, ci sarebbe un morto palestinese - myheurebleue : Dimenticare di mettere la sveglia, svegliarsi tardi e trovarsi in ritardo sulla tabella di marcia. Il mio sabato inizia alla grande. - infoitestero : Previsioni Meteo Aprile, la Primavera adesso può cambiare marcia: inizia la stagione delle piogge? -