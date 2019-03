Infortunio Dybala | tegola Juve | si ferma l’argentino

calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019)– Dopo la partita tra Udinese e Genoa continua il programma valido per il campionato di Serie A, in campontus ed Empoli. Prima del matchper il tecnico Allegri che già doveva rinunciare a Cristiano Ronaldo, durante il riscaldamento si èto ancheper il un problema muscolare, l’argentino nemmeno in panchina, al suo posto Bentancur. Curiosa la scelta del tecnico dellache ha deciso di non schierare Kean nonostante l’diScarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articolo: sil’argentino sembra essere ...

susydigennaro : RT @calciomercato_m: SKY - Juve, infortunio per Dybala nel riscaldamento: out con l'Empoli - UgoBaroni : RT @DiMarzio: #Juventus, problema fisico per #Dybala nel riscaldamento: out con l'#Empoli?? - calciomercato_m : SKY - Juve, infortunio per Dybala nel riscaldamento: out con l'Empoli -