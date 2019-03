Incidente aereo nel Canale della Manica | il pilota di Sala non era autorizzato a volare

Incidente aereo Lion Air : solo 40 secondi per salvarsi : Da simulazioni di volo realizzate per fare luce sulla dinamica dell’Incidente aereo costato la vita a 189 persone a bordo del Boeing 737 Max 8 della Lion Air precipitato lo scorso ottobre in Indonesia, è emerso che in quel caso i piloti avrebbero avuto circa 40 secondi di tempo per evitare la tragedia. I test, riporta il New York Times, hanno simulato una situazione di crisi identica a quella che secondo gli inquirenti ha determinato ...

Disastro aereo in Etiopia : ai parenti delle vittime inviata terra dal luogo dell’Incidente per funerali e sepolture : Ethiopian Airlines ha inviato ai familiari delle vittime dell’incidente aereo di domenica scorsa la terra bruciata nel punto in cui si è schiantato il Boeing 737 Max 8 affinché possano utilizzarla al posto dei resti umani dei propri cari per i funerali e le sepolture: l’iniziativa si è resa necessaria perché ci vorranno mesi prima che tutte le vittime vengano identificate attraverso le analisi dei DNA. Le famiglie avrebbero ricevuto ...

Incidente aereo in Etiopia : il panico del pilota e l'appello disperato del controllore di volo - ecco la ricostruzione degli ultimi drammatici momenti

C'è voluto un Incidente aereo per riscoprire cosa sono le Ong : sono uomini e donne che hanno a cuore il loro destino è che sanno che un mondo migliore non potrà esserci per nessuno finché ci saranno bambini e bambine che non possono sognare, finché ci saranno ...

Incidente aereo - la storia di Antonis : due minuti di ritardo gli hanno salvato la vita : A causa di un disguido con la valigia, un cittadino greco non è riuscito ad imbarcarsi sul Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines scampando così alla tragedia

L'Incidente aereo in Etiopia crea turbolenze anche nei cieli italiani : E' ancora presto per stabilire i motivi che hanno portato l'aereo di Ethiopian Airlines a precipitare nei pressi di Addis Abeba domenica, causando la morte di 157 persone, ma il fatto che a schiantarsi sia stato un Boeing 737 Max – per la seconda volta in cinque mesi, dopo L'incidente mortale di ott

Incidente aereo in Etiopia - caratteristiche del Boeing 737 Max 8 : Milano, 11 mar., askanews, - Il B-737 Max 8 è un jet di linea bimotore a medio e corto raggio prodotto dal 2016 dall'americana Boeing e rappresenta la quarta generazione della famiglia di velivoli il ...

Incidente aereo in Etiopia - la storia dell'uomo scampato alla tragedia - Sky TG24 - : Antonis Mavropoulos è arrivato al gate in ritardo e inizialmente era furioso perché nessuno l'aveva aiutato a prendere l'aereo. È a capo di una ong e come molte vittime era diretto alla conferenza Onu ...

Incidente aereo Etiopia - ecco l'enorme voragine creata dall'impatto. Un testimone : "Fumo dal retro e un forte boato mentre bagagli e vestiti cadevano in fiamme"