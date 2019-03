In Germania sono state rilasciate 11 persone che erano state fermate perché sospettate di

10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato : La polizia tedesca ha detto di aver arrestato 10 persona perché sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Gli arresti sono stati fatti tra venerdì e sabato in diverse città, tra le quali Essen, Duesseldorf, Wuppertal e Moenchengladbach. Un

10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato : Dieci persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Secondo gli investigatori le persone arrestate, di cui non si conoscono ancora le nazionalità e che hanno tra i 20 e i 42

Se la Germania non cresce sono guai per tutti - lo dicono questi numeri : Francoforte non dispone più di grossi margini di manovra in politica monetaria, tenendo ancora i tassi azzerati e continuando a reinvestire gli assets acquistati tramite il 'quantitative easing' e in ...

Doping : sono 21 gli atleti coinvolti nel caso che coinvolge Austria e Germania : 'sono coinvolti cinque sport, comprese tre discipline invernali', ha detto un portavoce dell'accusa, Kai Gräber, senza fornire nomi o indicazioni di nazionalità. In totale, gli investigatori hanno ...

La lotta di Alessandro contro il tumore al cervello : “Solo in Germania possono salvarmi” : Alessandro Cecilioni, un uomo di 54 anni che ha lavorato come cuoco e metronotte prima di diventare manutentore di hotel, e che adesso si trova afflitto da una grave forma tumorale che gli ha aggredito il cervello. Il 54enne, dopo aver combattuto per anni contro questo terribile male, si trova costretto a tentare il tutto per tutto: ha bisogno di andare all’estero per sottoporsi ad una cura che in Italia è ancora sperimentale mentre in Germania, ...

"Ho perso il passaporto" - "Sono dell'ISIS" : come scampare all'espulsione dalla Germania - : La scienza dimostra che i migranti climatici esistono In 7849 casi l'espulsione non si è verificata solamente perché non è stato possibile trovare il soggetto nel giorno indicato: è scomparso. Il ...

I due manager della Thyssen possono essere arrestati in Germania : Roma, 22 feb., askanews, - 'Sta circolando la notizia di un presunto arresto dei due manager della ThyssenKrupp condannati in Italia nel 2015 per il rogo allo stabilimento di Torino: non è così, però ...

La Germania non è interessata alle sanzionicontro la Russia - sono adottate per motivi politici -ministro dell'economia : L'Europa non è interessata a tagliare le relazioni con la Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha dichiarato che il paese non è interessato alle sanzioni anti-russe, in quanto sono state adottate per motivi politici, sottolineando che è necessario lavorare per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Febbraio : I giudici Ue bocciano il Tav : Spagna - Portogallo e Germania sono fuggiti : Il dossier I tecnici Ue non credono al Tav: “L’Alta velocità è uno spreco” Il rapporto – Bruxelles insiste: “Va Fatto o verrete tagliati fuori dalla rete transnazionale”. Ma per la Corte dei Conti europea è un flop di Carlo Di Foggia Mai dire Rousseau di Marco Travaglio Dunque i 5Stelle, come aveva anticipato il nostro Luca De Carolis, affideranno lunedì agli iscritti della piattaforma Rousseau la decisione se autorizzare o meno i ...

Due cittadini siriani sono stati arrestati in Germania con l’accusa di crimini contro l’umanità : Due cittadini siriani sospettati di essere stati funzionari dei servizi segreti del regime di Bashar Al Assad sono stati arrestati in Germania con l’accusa di crimini contro l’umanità. I due uomini, identificati solo come Anwar R. – di 56 anni –

Pistocchi attacca la Juve : “Sturaro? Se ne sono accorti anche in Germania” : Maurizio Pistocchi torna all’attacco della Juventus e lo fa tramite il proprio account twitter, evidenziando il suo punto di vista sull’affare Sturaro. Il noto giornalista ha commentato il passaggio del centrocampista in maglia Genoa in maniera del tutto sospetta. Il giornalista si appoggia ad un post di “Transfermarkt.de”, il quale commentato in maniera piuttosto dubbia […] More

I libri di Germania airline sono volati in tribunale : Dopo avere trasportato 4 milioni di passeggeri nel 2018, la compagnia aerea Germania abdica e abbandona i cieli europei, confermando le voci che si susseguivano da alcuni mesi nel mondo del trasporto