In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo

(Di sabato 30 marzo 2019) Gialloverdi Ora i 5Stelle sparano sulla Lega: asse con il Colle sull’autonomia Si cambia – Differenziarsi per recuperare votidi Luca De Carolis Nuovi diserbanti: Zanda di Marco Travaglio Qualche mese fa Eugenio Scalfari, sempre spiritoso, stilò un elenco di padri della Patria che partiva da Cavour e, passando per De Gasperi ed Einaudi, arrivava a Luigi Zanda. Noi restammo un po’ sorpresi, ma ora tendiamo a dargli ragione: questo Zanda l’avevamo un po’ sottovalutato. Stiamo parlando del millennial 77enne appena scelto da Zingaretti …Da crocevia nero a rosa: Verona libera tutti Laura, Giulia e le altre hanno gli occhi esausti di chi non dorme da giorni, e l’emozione di chi è partito da lontano. C’erano quando non c’era nessuno. In tribuna, vestite da ancelle, quando a ottobre scorso la Lega hapassare la mozione contro l’aborto in Consiglio comunale: ...

