Il weekend da non perdere su DAZN | Samp-Milan ed il derby di Barcellona

Ciclismo - il weekend degli italiani. Azzurri aggressivi alla Sanremo ma non abbastanza. Grande prova di Moschetti a Denain : Archiviato il primo weekend della primavera ciclistica 2019, possiamo tracciare innanzitutto un bilancio complessivo degli Azzurri in scena alla Milano-Sanremo, che non si sono nascosti, tentando in qualche modo di onorare la corsa. Partiamo da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), vincitore della Classicissima lo scorso anno, e primo italiano di quest’ultima edizione dominata da Julian Alaphilippe. Lo Squalo dello Stretto, ottavo al ...

Un weekend senza MotoGp e F1 - ma gli appassionati di motori non rimarranno insoddisfatti : dove seguire NASCAR e Indycar : Un fine settimana appassionante con NASCAR e Indycar: dove seguire gli appuntamenti motoristici su DAZN I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su DAZN oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 25 eventi sportivi in esclusiva, tra calcio, sport da combattimento, motori, rugby e hockey su ghiaccio. motori: STP ...

La Serie A si ferma - ma nel weekend non manca lo spettacolo calcistico : dove vedere la sfida tra leggende di Liverpool e Milan su Dazn e tanto altro : Nonostante lo stop di diversi campionati calcistici europei, nel weekend non mancherà lo spettacolo: dalla sfida tra leggende di Liverpool e Milan alla Coppa d’Africa. Ecco come seguire tutti gli appuntamenti su Dazn I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su Dazn oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre ...

Alena Seredova cuore di mamma - la modella sui figli avuti da Buffon : “un weekend sì e uno no vanno a Parigi - non fanno una vita da bambini” : Alena Seredova racconta il viaggio ai Caraibi con i due figli avuti da Gigi Buffon: le parole della modella ceca al rientro a casa Alena Seredova e la sua vita da mamma. La bellissima ex moglie di Gigi Buffon racconta la sua vacanza ai Caraibi con David Lee e Louis Thomas, i due figli maschi avuti dal portiere del PSG. Alla rivista ‘Chi’, la modella ceca ha confessato: “stavolta in vacanza siamo andati soltanto io e i ...

Lo sport da non perdere nel weekend su DAZN : Genoa-Juve - il ritorno di Zidane al Real - Psg-Marsiglia e la FA Cup : Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 40 eventi sportivi in diretta, tra calcio nazionale e internazionale, boxe, arti marziali miste, motori e hockey su ghiaccio. Calcio: spiccano Genoa – Juventus, PSG – Marsiglia e i quarti di FA Cup La 28esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre domani sera alle 20.30 con il ...

Genoa-Juventus - NASCAR e tanto altro : lo sport da non perdere nel weekend su DAZN : Sabato sera, al termine di Torino – Bologna, appuntamento con Diletta Gol, lo show originale di DAZN condotto da Diletta Leotta. Domenica alle 20:40 ilquinto appuntamento della NASCAR Cup Series. L’ampia offerta multisport di DAZN comprende anche boxe, arti marziali miste, e hockey su ghiaccio Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on ...

Sonno - le maxi dormite del weekend non compensano il riposo perduto in settimana : Si sacrifica il Sonno per completare un lavoro, per trascorrere una serata con gli amici, per guardare una puntata in più della serie preferita. Con la certezza che, nel fine settimana, ci sarà modo di rifarsi, rimanendo sotto le lenzuola fino a mezzogiorno, senza preoccuparsi della sveglia. Ma la verità è che non basta una scorpacciata di Sonno durante il weekend per recuperare il riposo perduto durante la settimana. Anzi, a lungo andare, può ...

Salute - lo studio : dormire nel weekend non ripara i ‘danni’ dalle notti insonni : Convinti che dormire nel weekend possa compensare una settimana di notti insonni? Non è così secondo una ricerca dell’Università del Colorado a Boulder (Usa) pubblicata sulla rivista ‘Current Biology’. Pare infatti che cercare di recuperare il ‘gap’ di sonno per poi tornare a cattive abitudini possa peggiorare le cose, almeno per quanto riguarda alcuni indicatori di Salute. “I nostri risultati suggeriscono che ...

Allerta Meteo - il CICLONE FREDDO del weekend è arrivato : venti impetuosi - danni e disagi. ALLARME Sicilia e Malta - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/36 ...

Venezia - imprenditore non trova nessuno per lavorare nel weekend : 'La domenica vogliono riposare' : "La domenica devono riposarsi, devono andare al mare o in montagna, stare con le fidanzate o le mogli. Quindi nessuno accetta questo lavoro". A non trovare potenziali dipendenti questa volta è Mirko ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...