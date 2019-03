Il Viaggio di Arlo film stasera in tv 30 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 30 marzo 2019) Ildiè ilin tv sabato 302019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’animazione-avventura è diretta da Peter Sohn. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIldiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Good DinosaurUSCITO IL: 25 novembre 2015GENERE: Animazione, AvventuraANNO: 2015REGIA: Peter SohnDURATA: 100 Minuti Ildiin tv:L’asteroide che doveva cadere sulla Terra e provocare l’estinzione dei dinosauri non colpisce il pianeta e i dinosauri hanno continuato ad evolversi per sopravvivere.è un cucciolo di brontosauro che vive assieme ai suoi due fratelli più grandi Buck e Libby, mamma Ida e papa’ Henry nella fattoria di famiglia. Il piccolo brontosauro è molto ...

