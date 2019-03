Il simbolo scelto da Zingaretti per la lista unitaria alle Europee

agi

(Di sabato 30 marzo 2019) La bandiera Ue, con la scritta 'Siamo europei' dal manifesto di Carlo Calenda, sormontata dal logo classico del Pd. In mezzo, defilato sulla destra, la scritta Pse in campo rosso. E' stato svelato dal 'padrone di casa', Nicola, e dall'ex-ministro dello Sviluppo economico, nella terrazza della sede Pd del Nazareno, ildella listaper leUna lista che, come ha spiegato il presidente Dem, Paolo Gentiloni, anch'egli presente per l'occasione, "è ancora aperta", tanto a sinistra quanto al centro. Come ha tenuto a sottolineare il segretario(che poi è intervenuto al congresso del Partito Socialista), però, il completamento più significativo alla formazione per leè atteso dall'esito della trattativa con Articolo 1-Mdp, che pare a buon punto: "È aperto un confronto che nelle prossime settimane io mi auguro ...

CarloCalenda : Forse Francesco. Resta il fatto che il PD ha aderito alla nostra proposta, +Europa, anche condividendone i contenut… - capitanharlock2 : Presentato il nuovo simbolo del #PD con #SiamoEuropei e #pse. Hanno scelto il logo A . - DomeCerabona : Il simbolo era più bello quello scelto da Renzi. -